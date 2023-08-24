Olaylar yaşandığında 140 kilometre uzaktaydı... Cezası onanan Mazlum İçli'nin annesi: "Biz Kürt’üz diye mi bize işkence ediyorlar?"

IŞİD’in Suriye’nin kuzeyindeki Kobane’ye saldırmasının ardından Türkiye’de 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenen eylemlerle ilgili davalar devam ediyor. Eylemler sırasında, Yasin Börü’nün de aralarında olduğu 4 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Mazlum İçli hakkında, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” ve 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla toplam 124 yıl hapis cezası verildi.

Avukatlar İçli'nin yargılandığı davanın aralarında Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak gibi HDP'li çok sayıda siyasetçilerin de yargılandığı Kobane davasının temelini oluşturduğunu düşünüyor.

OLAYLAR YAŞANDIĞINDA 140 KİLOMETRE UZAKTAKİ DÜĞÜNDE ÇALIŞIYORDU

Olaylar yaşandığı sırada 14 yaşında olan ve tutuklanan İçli’nin davası, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İçli, S.Ç. isimli kişinin teşhisine dayandırılarak 7 Ekim 2014 günü Bağlar ilçesinde yaşanan olaylarda Yasin Börü, Ahmet Dakak, Hasan Gökguz ve Riyat Güneş’ın ölümünden sorumlu tutuldu. İçli’nin, olay günü 140 kilometre uzaklıktaki bir düğünde müzik ekibinde olduğuna dair içinde görüntülerin de olduğu delillere rağmen 29 Eylül 2021’de görülen duruşmada 124 yıl hapis cezası verildi. Mazlum İçli’ye verilen ceza, 16 Ağustos’ta ise Yargıtay tarafından onandı.

“KÜRT ÇOCUKLARI OLDUĞUMUZ İÇİN CEZA VERİYORLAR”

Oğluyla yaptığı telefon görüşmesini Mezopotamya Ajansı’ndan (MA) Eylem Akdağ’a anlatan anne Aynur İçli, oğlunun cezasının onanmasına dair, “Kürt çocukları olduğumuz için ceza veriyorlar” dediğini söyledi. Anne İçli, oğlunun suçsuz olduğunun eninde sonunda açığa çıkacağının altını çizdi.

“BABASIYLA DÜĞÜNLERE GİDİYORDU 14 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK, NASIL ÖYLE BİR OLAYA GİRSİN”

“Mazlum’un çocukluğunu elinden aldılar” diyen anne Aynur İçli, “Mazlum çocuktu daha, ortaokula gidiyordu. Babasıyla düğünlere gidiyordu. 14 yaşındaki bir çocuk, nasıl öyle bir olaya girsin?9 yıldır içerdedir. 14 yaşındaki bir çocuk, bir buçuk yıl Ankara’da, İstanbul’da ise 6 ay tekli hücrede kaldı. Bu adalet mi?” diye sordu.

“DÜĞÜNÜN SAHİBİ, DAMAT BİLE İFADE VERDİ, ÇOCUĞUMUN 3 GÜN KENDİLERİNDE KALDIĞINI VE DÜĞÜN İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Çok sayıda delilin olduğunu ve çocuğunun suç işlemediğini belirten İçli, “Çocuğum suçsuz ve günahsız. Herkes şahit, oğlum bir şey yapmadı, bu suçu işlemedi. Çok sayıda kanıtımız var. Babası ve amcalarıyla düğündeydi. Düğünün sahibi, damat bile ifade verdi, çocuğumun 3 gün kendilerinde kaldığını ve düğün için geldiğini söyledi. Ama delillerimizin hepsini reddettiler. Yargıtay’a, savcı, hâkimlere çağrıda bulunuyorum, dosyayı yeniden açsınlar ve oğlumu serbest bıraksınlar. Mazlum 14 yaşında içeri girdi, Kürt çocuğu olduğu için bize işkence yapıyorlar. Biz Kürt’üz diye mi bize işkence ediyorlar? Kürt olan herkes işkence mi görmeli? Oğlum şu an da Silivri’de tutuklu bulunuyor ve ben her zaman gidemiyorum, hastayım, kalp ve tansiyon rahatsızlıklarım var” diye konuştu.

“DOSYAYA BAKMADAN ONAYLADILAR”

Mazlum İçli’nin ağabeyi Zülfü Şiyar İçli de verilen karara tepki göstererek, “Benim kardeşim 14 yaşındaydı, 14 yaşındaki bir çocuğun 4 kişiyi katletmesi akıl alacak bir şey değil. Bu insani bir şey de değil. Onlarca insanın dışarda olduğu gün, 14 yaşındaki çocuk mu gidip o insanı öldürebilir? Mazlum suçsuz, savcı ve hakim de onun suçsuz olduğunu biliyor. Yargıtay’ da onun suçsuz olduğunu biliyor ama dosyaya bakmadan onayladılar. Bunun acilen değiştirilmesini istiyoruz” diye belirtti.

“MAZLUM’UN DOSYASI KÜRT MESELESİNE DÖNDÜ”

Şiyar İçli Kardeşi için “Onun hayali sanatçı olmaktı, şarkılar söylemekti, bağlama çalmaktı. Başka da hiçbir şeyi yoktu. Mazlum’un dosyası Kürt meselesi haline dönüştürüldü. Başka diyecek bir şey bulamıyoruz” dedi. Ağabey Mahsun İçli de, kardeşinin olayla bir ilgisinin olmadığını ifade ederek, kardeşinin suçsuz olduğunu tekrarladı.