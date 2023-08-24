AKP'nin Ankara adayı için Mehmet Ali Kulat'tan yeni iddia: İki isim verdi

MAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP kulislerinde Ankara adaylığı için konuşulan iki ismi açıkladı.

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AKP'nin Ankara adayı için Mehmet Ali Kulat'tan yeni iddia: İki isim verdi

Yerel seçimler için son kulis bilgilerini paylaşan MAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de ekrana gelen 'Gündem Özel' programında Barış Terkoğlu'nun konuğu oldu.

AKP'NİN ANKARA ADAYI KİM OLACAK?

Kulat, yerel seçimlere az bir süre kala AKP kulislerinde konuşulan adayları açıkladı. 2024 yerel seçimler için AKP aday belirlemek için kolları sıvadı. Son seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalar için start vermişti. AKP kulislerinde aday belirleme yarışı sürüyor.

"SÜLEYMAN SOYLU VE VEYSEL TİRYAKİ ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin AKP'de Ankara adaylığı için öne çıktığını ifade eden Mehmet Ali Kulat, "Sayın Süleyman Soylu düşünülmezse, Veysel Tiryaki'nin isminin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bu iki isim arasında yoğunlaşacak." ifadelerini kullandı.

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AKP 2024 Yerel Seçimleri
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