Kütahya AKP'de boşalan ilçe başkanlıklarına atama!

Kütahya AKP İl Başkanı Mustafa Önsay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boşalan ilçe başkanlıklarına yeni atamaları duyurdu.

Buna göre, Kütahya AKP'de yeni atamalar şöyle:

- AKP Merkez İlçe Başkanı olarak Hamit Çelik,

- Tavşanlı İlçe Başkanlığına Ali Özden,

- Simav İlçe Başkanlığına Orhan Akboğa,

- Emet İlçe Başkanlığına Ali Ceylan,

- Aslanapa İlçe Başkanlığına Zeki Öztürk,

- Dumlupınar İlçe Başkanlığına Burak Van,

- Domaniç İlçe Başkanlığına Numan Köksal atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem