Kütahya AKP'de boşalan ilçe başkanlıklarına atama!
Kütahya AKP ilçe başkanlıklarında yaşanan istifaların ardından boşalan ilçe başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.
Kütahya AKP İl Başkanı Mustafa Önsay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boşalan ilçe başkanlıklarına yeni atamaları duyurdu.
Buna göre, Kütahya AKP'de yeni atamalar şöyle:
- AKP Merkez İlçe Başkanı olarak Hamit Çelik,
- Tavşanlı İlçe Başkanlığına Ali Özden,
- Simav İlçe Başkanlığına Orhan Akboğa,
- Emet İlçe Başkanlığına Ali Ceylan,
- Aslanapa İlçe Başkanlığına Zeki Öztürk,
- Dumlupınar İlçe Başkanlığına Burak Van,
- Domaniç İlçe Başkanlığına Numan Köksal atandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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