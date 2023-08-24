Kütahya AKP'de boşalan ilçe başkanlıklarına atama!

Kütahya AKP ilçe başkanlıklarında yaşanan istifaların ardından boşalan ilçe başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

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Kütahya AKP'de boşalan ilçe başkanlıklarına atama!

Kütahya AKP İl Başkanı Mustafa Önsay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boşalan ilçe başkanlıklarına yeni atamaları duyurdu.

Buna göre, Kütahya AKP'de yeni atamalar şöyle:

- AKP Merkez İlçe Başkanı olarak Hamit Çelik,

- Tavşanlı İlçe Başkanlığına Ali Özden,

- Simav İlçe Başkanlığına Orhan Akboğa,

- Emet İlçe Başkanlığına Ali Ceylan,

- Aslanapa İlçe Başkanlığına Zeki Öztürk,

- Dumlupınar İlçe Başkanlığına Burak Van,

- Domaniç İlçe Başkanlığına Numan Köksal atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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