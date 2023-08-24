Devlet Menzil'e çalıştı: Milyonlarca lira aktarılmış

Ticaret Bakanlığı’nın Turizm Bakanı Ersoy’un otelleri ile Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu Medipol’e milyonlarca lira destek verdiği ortaya çıktı. Reklam ve istihdam gibi harcamalarının yarısını devlet karşılıyor.

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Devlet Menzil'e çalıştı: Milyonlarca lira aktarılmış

Devletin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otel zincirlerine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi ile Menzil Cemaati’nin Emsey Hastanesi’ne milyonlarca liralık destek verdiği ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı, “TURQUALITY” adlı bir program ile bazı şirketlere milyonlarca liralık destek veriyor. TURQUALITY Destek Programı’nın amacı ise “Firmalarımızın uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri, olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır” şeklinde açıklanıyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; bu program kapsamında Ticaret Bakanlığı “konaklama” alanında sadece Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu Maxx Royal ile Voyage Hotels isimli otel zincirlerine destek veriyor.

MENZİL’İ UNUTMAMIŞLAR

“Sağlık turizmi” adı altında da 7 hastaneye destek sağlanıyor. Bu hastanelerden biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi. Daha önce de Medipol’e TCDD’nin Ankara Garı yerleşkesindeki binaları ile Atatürk Orman Çiftliği arazisinin tahsis edilmesi gündem olmuştu.

Ayrıca Menzil Cemaati’ne ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi’ne de Ticaret Bakanlığı tarafından destek sağlanıyor. Destek verilen diğer hastaneler ise MedicalPark ve Medicana gibi iktidara yakınlığıyla bilinen özel hastanelerden oluşuyor.

YARISINI DEVLET ÖDÜYOR

Ticaret Bakanlığı, bu “seçkin isimlerin” şirketlerinin, “Tanıtım, fuar, istihdam, danışmanlık ve pazar araştırması” harcamalarının yüzde 50’sini karşılıyor. Yani Ticaret Bakanlığı bu yol ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un otellerine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu hastanelere ve Menzil Cemaati’ne milyonlarca lira aktarıyor. Ayrıca program kapsamında birçok yandaş şirketin de desteklendiği belirtiliyor.

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