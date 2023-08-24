Aytun Çıray: Son kriz yaşanmasaydı, matematik Kemal Bey’in kazanabileceğini gösteriyordu

Eski İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, kaybedilen cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak "Eğer son kriz yaşanmasaydı, matematik Kemal Bey'in kazanabileceğini gösteriyordu" dedi.

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Aytun Çıray: Son kriz yaşanmasaydı, matematik Kemal Bey’in kazanabileceğini gösteriyordu

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi masadan kalkışını ve akabinde geri dönüşünün perde arkasını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla anlatan Aytun Çıray, daha sonra Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

'İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı' da aralarında olmak üzere birçok görevinden Haziran 2023'te istifa eden Çıray, şunları kaydetti.

"MAK Araştırma’nın sahibi Mehmet Ali Kulat, 'İYİ Parti yüzde 13 alsaydı Kemal Bey kesinlikle seçilirdi' diyor. Oyların o denli düşmesinin temel nedeni, Sayın Akşener'in 'Benim başıma tabanca dayasalar masadan kaldıramazlar' dedikten sonra masadan kalkması. Bu derin bir hayal kırıklığı yarattı, toplumun beklentilerini yok etti. İYİ Parti’nin oyları büyük oranda önce Muharrem İnce'ye daha sonra da Sinan Oğan'a gitti."

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'TRAVMATİK OLDU'

Süreç boyunca birçok hatanın yapıldığına dikkat çeken Çıray, masa krizinin çok travmatik olduğunu vurguladı. Çıray, "Kemal Bey 2.5 puan daha alsaydı kazanacaktı. Bazı bürokratlar masalarını toplamaya başlamışlardı. Kaybettiklerini görüyorlardı. Ama o hadise moral bozukluğu yarattı ve bu öfkeye dönüştü. Eğer son kriz yaşanmasaydı, matematik Kemal Bey'in kazanabileceğini gösteriyordu" diye konuştu.

Aytun Çıray, o dönem Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarını Akşener'e gönderdiğine dikkat çekerek "İlginç olan şu, belediye başkanları 'Biz aday olalım’ diye gitmiyorlar. 'Masaya oturun Kemal Bey aday olsun' diye gidiyorlar" dedi.

'CHP'YE BİR BORÇ KABUL ETTİM'

Konunun kişisel ve duygusal olmadığına söyleyen Çıray, "Öyle olsaydı ben CHP’den ayrılıp sonuçları ne olacağı belli olmayan bir maceraya girerek İYİ Parti’ye kurucu olmazdım. Arka arkaya gelen birçok açıklamadan sonra bu açıklamayı yapmayı tarihe ve milletvekilliğini yaptığım CHP'ye bir borç kabul ettim" ifadesini kullandı.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP Aytun Çıray İYİ Parti
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