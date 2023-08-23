Aytun Çıray, Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığı geceyi anlattı: Belediye başkanları önerisi Erdoğan Toprak'a ait

Genel seçimler öncesinde partisinden istifa eden Aytun Çıray, İYİ Parti lideri Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığı gün yaşananları anlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart günü sert bir açıklama yaparak Altılı Masa'ya rest çekmişti. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma şartının kabul edilmesi sonrası masaya dönmesinin ardından bir süre sonra Altılı Masa toplanmış ve cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu açıklanmıştı.

Seçimler öncesinde partiden istifa eden 27'inci dönem İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Xsosyal medya hesabından 3 Mart ve sonrasında yaşananları yazdı.

"Yaşadıklarımı yazmam artık millete ve tarihe karşı zorunlu bir görev oldu diye düşündüm" diyen Çıray, "İmamoğlu-Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun" teklifinin CHP'den geldiğini öne sürdü. Seçim sonucunun faturasını tamamen Kılıçdaroğlu'na kesildiğini söyleyen Çıray, "Anlatacaklarım saat saat belgelidir" dedi.

Çıray'ın açıklamaları şu şekilde:

"Birinci sıradan kontenjan milletvekili yapılan İYİ Parti’li, Gürkan Hacır’ın 'Taksim Meydanı' programında..

'Meral Hanım’a dua edin' diye başlayarak..

'O masadan kalkmasaydı ve cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği belediye başkanlarını -cumhurbaşkanı yardımcısı olacak şekilde- o karenin içine koymasaydı -Kemal Kılıçdaroğlu- %48 de oy alamazdı' mealinde bir açıklama yapınca..

Yaşadıklarımı yazmam artık millete ve tarihe karşı zorunlu bir görev oldu diye düşündüm.

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Hatırlayalım…

3 mart 2023 tarihinde Akşener, hepimize büyük sürpriz olan “Altılı Masa”dan kalkarken konuşmasını şöyle tamamlamıştı:

'Dün nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'evet' dedi. Biz iki ismi beyan ettik, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu.

Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kutlu zaferine tercih edilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi.

Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız."

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Ama aynı gün Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yapmış ve "Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok ki… Her CHP'linin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım Genel Başkan'dır." demişti.

Yani İmamoğlu, Akşener’in “kazanacak aday”ı aday olmadığını, Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıklayarak Akşener’i tekzip ediyordu.

Mansur Yavaş ise 1 martta yaptığı söyleşide: "Kılıçdaroğlu ve Akşener’in iradesi dışında hiçbir harekete girmem” demişti.

Eh Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin iradesi belli olduğuna göre Yavaş da aday değildi.

Masa’da aday gösterdiğini söyledikleri Başkanlar, “biz aday değiliz” dediklerine göre Meral Hanım onları neye dayanarak aday göstermişti?

Esasen Masa’yı dağıtmasının anlamı neydi?

Bu hamle kime yarıyordu?

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Bütün bu soruların cevapları elbette ortaya çıkacaktır.

Ancak “Taksim Meydanı” programı göstermiştir ki…

Bu cevapları ortaya çıkaracaklar için doğru bilgiler gerekiyor.

Bu nedenle Meral Hanım’ın tekrar Masa’ya oturmasını sağlayan sürecin..

Ve Belediye Başkanlarının kim tarafından, neden ve nasıl “cumhurbaşkanı yardımcıları” olmalarına karar verildiğinin doğru bilinmesi gerekiyor.



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(Anlatacaklarım saat saat belgelidir.)

O günlerde Akşener’in Başdanışmanları olarak ben, Turhan Çömez, Ahmet Fakıbaba ve Birol Aydemir sürekli durumu izleyip irtibat halinde oluyorduk.

4 Mart akşamı Turhan Bey beni arayarak durumun vahim olduğunu ve buluşmamız gerektiğini söyledi.

“Masa’ya tekrar otuması için Meral Hanım’ı ikna edecek biriyle ertesi sabah buluşacağını” da anlattı.

O akşam dördümüz 5 mart öğle saatlerinde Atakule’de buluşmaya karar verdik.

Buluştuk.

Saatlerce konuştuk.

Birol Bey, güvenilir anket firmalarının sahipleri ile konuşmalarını ve kendi hesaplamalarını anlatarak durumun vahim olduğunu matematiksel olarak ortaya koydu.

Turhan Bey’e 'sorunu çözerim' diyen kişi ise benim de tanıdığım biriydi ve etkisi olamazdı, nitekim olamadı.

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O gün sabah bana gelen bir ankete göre İYİ Parti % 6,4’e düşmüştü.

Kendi yaptırdığım ankette ise İzmir’de İYİ Parti oyları % 6,8 idi.

Bu Türkiye anketini de doğrulamaktaydı.

'Eyvah!' dedim ve sabah Kılıçdaroğlu’nun güvendiği..

3 marttan itibaren de istişarelerde bulunduğumuz Erdoğan Toprak’ı aradım..

'Sayın Bakanım' dedim, 'durum tahminimizden fazla vahamet arz ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirinde bir araya gelelim.'

İstanbul’daymış…

'Hemen yola çıkıyorum' dedi.

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Arkadaşlar Atakule’de beklerlerken öğleden sonra TBMM’deki odamda Toprak’la buluştuk.

Meral Hanım’ı onore ederek masaya oturtacak bir formül gerekiyordu.

O öneri Erdoğan Toprak’tan, yani CHP’den geldi:

'Kemal Bey, Akşener’in aday yapmak istediği belediye başkanlarını cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını açıklasın ve bunu da İYİ Parti önermiş olsun.'

'Tamam' dedim, 'ben şimdi Sayın Akşener’e bu teklifi götüreyim. Daha sonra tekrar bir araya geliriz.'

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Şahit olması için Turhan Çömez’i de alarak Akşener’e gittim.

Bilge Yılmaz da oradaydı.

Olduğu gibi anlattım.

Çömez’le birlikte neden tekrar Masa’ya dönülmesi gerektiği konusunda görüşlerimizi de ilettik.

Akşener, 'Bilge tekrar masaya oturmaya karşı; ama bu öneri değerlendirmeye değer,' dedi.

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Tekrar Meclis’te buluştuğumuz Toprak’a Meral Hanım’ın sözlerini ilettim.

'Yumuşama var, artık Kemal Bey doğrudan devreye girmeli' dedim.

'Tamam' dedi, Erdoğan Bey, 'zaten İstanbul’dan Ekrem Bey’i de çağırdı.'

Sonra süreci çok geç saatler kadar izledim.

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Değerli okurlar..

Kulislerde söz edilse de..

Bu konuda ne ben ne Erdoğan Bey bugüne kadar konuştuk.

Terbiyemiz elvermezdi.

Ancak bürokrasi yıllarından bu yana tanıdığım dürüst 'arkadaşım' Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının tek hedefi haline getirildi..

Herkes elini yıkayıp sıvışırken 'Asalım şu Kılıçdaroğlu’nu!' demedikleri kaldı.

Bir de..

Dönemin tarihini yazacak olanlara doğru bilgiler ulaşsın istedim.

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Yaptıklarım ve yazdıklarım bir kısmınızın hoşunuza gitmeyebilir..

Zaten 'devlet'in bazı mahfillerinde hoş karşılanmamış olmalı ki..

Birincisinde başarılamayan tasfiye operasyonunun ikincisi ile karşılaştım.

Vatan sağolsun!