Hakan Peker siyasete giriyor: Adaylığını açıkladı!

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Hakan Peker siyasete atılıyor. Hakan Peker, 2024 mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Karabük’ün Safranbolu ilçesinden Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyacağını açıkladı.

Odatv'ye verdiği röportajda Peker, "Geçtiğimiz günlerde basında Safranbolu’dan Belediye Başkanlığına adaylığınızı koyacağınıza dair haberler çıktı. Öncelikle neden Safranbolu ve bu iddialar doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Bu iddialar doğru. Benim annem Eflanili. Eflanili de Karabük’ün bir ilçesi. Safranbolu’da aynı şekilde öyle. Ben Safranbolu’ya çok gidip geliyorum. Yılda en az on kere gider gelirim. O yörenin çocuğuyum, o havayı teneffüs ettim orada çok arkadaşım var. Safranbolu Dünya Miras Kenti olduğu için hakkettiği yerde olduğunu düşünmüyorum.

Orayı sanat ve kültür adına çok daha iyi bir yerlere taşıyarak, turizm adına çok popüler hale getirerek, oraların ekonomisini canlandıracağıma ve orada kültür-sanat adına çok doğru şeyler yapacağımıza inanıyorum. Orası Kapadokya’nın yüzde elliler gibi bir popülerliğini sağladığı anda biz oraya rahat 30-40 milyon turist getiririz. Bu da esnafın rahatlaması, halkın nefes alması ve orada kültürel faaliyetlerin artmasıyla her anlamda oradaki insanların rahat edeceğini ve çok daha kaliteli yaşam biçimlerine sahip olacaklarını düşünüyorum.

Bu radikal projelerin parayla alakası yok. Fikir ve uygulamayla ilgili bir şey. İlk defa da bu konuyla ilgili, neler yapabileceğim ile ilgili açıklamayı size yapıyorum. Tabii bunlar yapmak istediklerimin sadece birkaçı. O yüzden Safranbolu’yu istiyorum. Yoksa farklı bir yerin belediye başkanı olmak adına bir isteğim yok. Seni Safranbolu’ya Belediye Başkanı yapmayalım da şuradan gir oradan başkan ol deseler onu kabul etmem. Ben özellikle Safranbolu halkıyla bütünleştiğim, oranın halkıyla bir şey yapmak istediğim için orayı seçtim. Ve arkamdan “hadi” diye de olumlu bir itme var.

HANGİ PARTİ?

"Peki görüştüğünüz bir parti var mı?" sorunu Peker, "Şu anda özellikle görüştüğümüz bir parti yok. Bir takım ufak tefek görüşmeler oluyor ama direk ben yapmıyorum bu görüşmeleri daha çok yakınlarım, arkadaşlarım o işle ilgileniyorlar. Şu an bir parti ile görüşmek için erken. Belki bir partiyle seçime gidebiliriz belki de partiyle olmazsa bağımsız girebilirim. Ama her şekilde önümüzdeki yerel seçimlere gireceğiz." diyerek yanıtladı.