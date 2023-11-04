Oğuz Kaan Salıcı’dan Özgür Özel'e yanıt: 'Değişim talebinin fikri temeline dair bir şey söylenmedi'

CHP Parti Meclisi Üyesi Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Kurulu'ndaki konuşmasında kendisini eleştiren Özgür Özel'e "Değişim talebinin fikri temeline dair bir şey halen söylenmedi" ifadeleri ile yanıt verdi.

Oğuz Kaan Salıcı’dan Özgür Özel'e yanıt: 'Değişim talebinin fikri temeline dair bir şey söylenmedi'

CHP'nin 36. Genel Kurulu Ankara'da yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı kurultayda oy kullanma işlemi başladı.

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ÖZEL SALICI'YI HEDEF ALDI

Genel başkan adayı Özgür Özel kurultayda yaptığı konuşmada CHP Parti Meclisi Üyesi Oğuz Kaan Salıcı'yı eleştirdi.

Özel, "Adalet Yürüyüşünde Özgür Özel vardı, Veli Ağbaba vardı. Bütün arkadaşlar oradaydı. Çubuk'ta Murat Emir yanı başınızdaydı. Yani nerede olmamız gerekiyorsa oradaydık. Ama sayın genel başkanım, 39 milletvekili verilirken biz yoktuk, Oğuz Kaan Salıcı vardı yine yanınızda. Gizli protokol yaparken biz yoktuk, danışmanınız vardı hala yanınızda" ifadelerini kullandı.

SALICI'DAN YANIT

Özel'in sözlerine Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"Böyle olmadı... Değişim talebinin fikri temeline dair bir şey halen söylenmedi" diyen Salıcı, "Kılıçdaroğlu’nun değil, CHP’nin kaderinin tayin edileceği bir kurultay bu, delege arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

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