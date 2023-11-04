İşte CHP Kurultayı'nda delegelerin Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri imza sayısı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıkları delegelerin imzaları ile netleşti.

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İşte CHP Kurultayı'nda delegelerin Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri imza sayısı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Ankara'da devam ediyor.

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ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU YARIŞACAK

Genel başkanlık seçiminin de yapılacağı kurultayda, mevcut Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve değişimcilerin adayı olarak ifade edilen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylıkları delegelerin imzaları ile netleşti.

Genel başkanlık yarışı bu iki isim arasında gerçekleşecek.

İMZA SAYILARI NE DURUMDA?

Basın mensuplarına verilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu delegelerin 771'inin imzasını alarak aday olurken; Özgür Özel'e 600 delege imza verdi. 8 delegenin imzası ise mükerrer olması nedeniyle geçersiz sayıldı.

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Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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