4 yıl aradan sonra atanmıştı: Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırdı

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası yaşanan savaşta 29. güne girildi.

Savaşın şiddeti giderek artarken geçtiğimiz günlerde kara harekatını başlatan İsrail, hava harekatıyla da birlikte Gazze şeridindeki sivil noktaları vuruyor.

Daha önce okul, kilise ve hastane bombalayan İsrail, geçtiğimiz gün ambulans konvoyunu bombalamıştı.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka saldırılarını sürdürmesi üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı" denildi.

4 YIL ARADAN SONRA ATANMIŞTI

Türkiye, geçtiğimiz yıl İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ı Tel Aviv Büyükelçisi olarak atamıştı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNDEN SONRA...

Bu yıl Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı sonrası uçakta konuşan Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu için, "Hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem