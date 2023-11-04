İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'hançerlendim' sözüne çok sert yanıt: Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP Genel Başkanlığı bile fazla

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' sözlerine sert bir yanıtta bulunarak, "Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB Apoleti bile fazlaymış…" dedi.

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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'hançerlendim' sözüne çok sert yanıt: Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP Genel Başkanlığı bile fazla

CHP’de bugün ve yarın yapılacak olan 38. Olağan Kurultay heyecanı başladı.

Yeni genel başkanın belli olacağı seçimde, CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarışacak.

Aday olması beklenen eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen ve eski milletvekili İlhan Cihaner, yarıştan çekildiklerini açıklamıştı.

Kurultayda söz alan Kılıçdaroğlu, partisindeki 'Değişimciler'i ve eski Millet İttifakı ortaklarını kastederek, "Yükümüz ağırdı. Üstelik hançerle birlikte yükümüz ağır. Ama beni üzen sırtımızdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımızdaki hançerlerdi… Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler, uzun süredir değişmeyenlerdir. Ama seçiminden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu" demişti.

Bu sözlere İYİ Parti'den yanıt geldi.

Hançer sözlerine yanıt veren İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk şunları söyledi:

"Sen Selo’ya selam söylemeye devam et, Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay ,koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB Apoleti bile fazlaymış…"

Kaynak: Gerçek Gündem

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İYİ Parti CHP Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayı
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