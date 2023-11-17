Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin Meral Akşener'den ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de partisinin il başkanlığını ziyaretinde, İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Yavuz Kuzucu'yu Kırıkkale belediye başkan adayı olarak belirlediklerini söyledi.

Seçime kendi adaylarıyla gideceklerini belirten Akşener, "Bu adımlarımız bizim hakkımızdır, hukukumuzdur. İlginç bir şekilde belli grupların bunu kabul etmediğini görüyoruz. İYİ Parti olarak böyle bir psikolojik harple karşı karşıyayız ama çok ilginç, tam tersine bizi tabiileştiriyor. Çünkü biz ülkemize faydalı olmak üzere kurulduk. İki yumruk arasında sıkıştırılmış oculuk, buculuk sisteminden Türkiye'yi çıkarıp, makulde buluşturmak, İYİ Parti olarak tekrar aynı sesi duyurmak üzere yola çıktık. Müstakil olarak seçime girme kararımızın bir karşılığı olarak Yavuz Kuzucu'yu bugün itibariyle Kırıkkale belediye başkan adayı olarak ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

OGÜN SAMAST'IN TAHLİYESİNE İLK YORUM

Akşener, "Ogün Samast'ın tahliyesiyle ilgili daha önce de 2 kez denetimli serbestliğe uygun görülmemiş, tahliye edilmemişti ama geçtiğimiz gün tahliye edildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Ben hukukçu değilim ama büyük bir vicdani itiraz söz konusu olunca baktım, şöyle bir durum var, yaşı küçük olduğu için 21 yıl ceza verilmiş. Sonra bazı problemler nedeniyle 24 yıl ceza almış. Fakat Türkiye'de Hrant Dink gibi hangi yönden olursa olsun yani farklı görüşlerdeki pek çok kanaat önderinin saygı duyduğu bir ismin o dönem her kim olursa olsun birinin katledilmesi iğrenç bir şeydir, o başka bir şey. Ama pek çok vicdanı orta noktada toplayan katletme eylemi bu. Dolayısıyla caydırıcılığın muhafaza edilmesi lazımdı. Hakikaten vicdanları yaralamıştır. Dolayısıyla da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yani sonuna kadar cezasını çekmeliydi."