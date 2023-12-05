Öğrencilerin hayallerine ket vuruldu... CHP'li Deniz Demir: Büyükşehirlerin tercih edilmeme sebebi hayat pahalılığı

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı YKS tercihlerini de etkiledi. YÖK verilerine göre ‘üniversite şehri’ olarak bilinen kentler artık daha az tercih edildi.

İstanbul’da 2022’ye kıyasla tercih sayısı 798 bin azaldı. TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, 2023 YKS tercihlerine ait verileri örnek göstererek şu değerlendirmeyi yaptı:

BÜYÜKŞEHİRLER ARTIK TERCİH EDİLMİYOR

“İstanbul’da 2023 YKS’de 2022’ye göre tercih sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. Bir yıl içinde tercih eden aday sayısı 798 bin azaldı. Düşüş oranı ise tam yüzde 25,5 oldu. Sadece İstanbul mu? Hayır, Başkent Ankara’da da benzer bir durum oluştu. Geçen yıl yapılan YKS’de 1 milyon 509 bin kişinin tercih ettiği Ankara’daki üniversiteleri bu yıl tercih eden sayısı 1 milyon 188 bine geriledi. Bir yılda tercih eden sayısı tam 320 bin 903 azaldı. Tercih eden oranında yüzde 21,2 gerileme yaşandı. Tabloya bakıldığında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir gibi büyük illerdeki üniversiteleri tercih eden öğrenci sayısında azalma yaşandı. Büyükşehirlerin tercih edilmemesinin yegane sebebi hayat pahalılığı, yoksullukta sınıf atladık. Her ile üniversite açmakla övünenler, yarattığı ekonomik tablo nedeniyle eğitim sistemine büyük darbe vurdular.”

HAYAT PAHALILIĞI ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİNE KET VURUYOR

“Öğrenci şehri olarak bilinen kentlerin birçok nitelikli ve kaliteli üniversite barındırmasına rağmen öğrenciler tarafından tercih edilmeyecek hale geldiğini kaydeden CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükşehirlerin tercih edilmemesinin en önemli sebebi ekonomi. Gençler bu şehirlerde okumak isteseler bile ailelerinin büyükşehirlerin masraflarını karşılayamaması sebebiyle hayallerinden vazgeçiyorlar. Enflasyonun en çok hissedildiği bölgeler büyükşehirler ve öğrenciler aldıkları burs ve harçlıklar ile bu şehirlerde geçinemiyor. Sadece öğrenciler de değil, artık çalışanlar ve ailelerde başta İstanbul olmak üzere büyükşehirleri terk ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020'den beri İstanbul'dan göç edenlerin sayısı kademeli olarak artıyor. Hayat pahalılığı, konut krizi vatandaşları İstanbul’dan göç etmeye zorluyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,69 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 45.956 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 66,53 oranında arttı.”

'EN GÖZDE SEMTLER ARTIK YABANCILARIN'

“Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında yüzde 5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 129,27 olarak gerçekleşti. Sürekli artan enflasyon, çözülemeyen konut ve kira krizi, her gün zam gelen vergiler ile vatandaşın büyükşehirlerde yaşaması giderek zorlaşıyor. Ülkemizin önemli kentlerinin en gözde semtlerinde artık ülkemizin vatandaşları yaşayamaz hale gelmiştir, bu bölgeler resmen AKP tarafından yabancılara peşkeş çekilmekte ve parsel parsel satılmaktadır.”