Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin 'ittifak' kararına ilk yorum

İYİ Parti'nin yerel seçimler için verdiği ittifak kararına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk yorum geldi.

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Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin 'ittifak' kararına ilk yorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti'nin, CHP'nin yerel seçim için yaptığı iş birliği teklifini reddetmesiyle ilgili olarak "Saygı duyuyoruz" dedi.

2019 seçimlerinde İyi Parti ve CHP ittifakının ortak adayı olan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti'nin 2024 için yapılacak yerel seçimlerde ittifakı reddetme kararı hakkında konuştu.

Habertürk’ten Feyzi Çakır'a konuşan Yavaş, "Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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