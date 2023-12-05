Pelin Batu'dan HEDEP adaylığı iddialarına ilişkin açıklama

HEDEP'ten İBB adayı olarak gösterileceği iddia edilen Pelin Batu'dan yalanlama geldi.

Pelin Batu'dan HEDEP adaylığı iddialarına ilişkin açıklama

HEDEP’ten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayı gösterildiği iddia edilen tarihçi Pelin Batu, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Batu, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Barış Yarkadaş HEDEP’in İBB adaylığı için Ahmet Türk’ü göstereceği ancak ismi geçenler arasında Hüda Kaya, Başak Demirtaş ve Pelin Batu’nun olduğunu iddia etmişti.

Batu sosyal medyadan iddialara yönelik verdiği yanıtta şunları yazdı:

"HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi “gazeteciler” var" diyen Batu, "Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor!"

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Pelin Batu HEDEP İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Fatih Altaylı, İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı: Lider bağlılığı adı verilen lider korkusuyla "Lider bağlılığı adı verilen lider korkusuyla"
Balığın tüm faydası yok oluyor. Hamsi yerken yapılan hataya son vermelisiniz Balığın tüm faydası yok oluyor. Hamsi yerken yapılan hataya son vermelisiniz
MHP bu hafta neden Grup Toplantısı yapmadı? Sebebi belli oldu MHP bu hafta neden Grup Toplantısı yapmadı? Sebebi belli oldu
Bilim insanları hafızayı kuvvetlendirecek besinleri tek tek açıkladı! Sofrada yer verin Bilim insanları hafızayı kuvvetlendirecek besinleri tek tek açıkladı! Sofrada yer verin
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!
Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak' Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak'
Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike: 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike!
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat
Gözlerin çevrildiği ismin ifadesi ortaya çıktı: "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim" "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim"