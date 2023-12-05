Pelin Batu'dan HEDEP adaylığı iddialarına ilişkin açıklama

HEDEP’ten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayı gösterildiği iddia edilen tarihçi Pelin Batu, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Batu, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Barış Yarkadaş HEDEP’in İBB adaylığı için Ahmet Türk’ü göstereceği ancak ismi geçenler arasında Hüda Kaya, Başak Demirtaş ve Pelin Batu’nun olduğunu iddia etmişti.

Batu sosyal medyadan iddialara yönelik verdiği yanıtta şunları yazdı:

"HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi “gazeteciler” var" diyen Batu, "Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor!"

HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi “gazeteciler” var. Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor! — Pelin Batu (@pelinbatutr) December 4, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem