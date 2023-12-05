MHP bu hafta neden Grup Toplantısı yapmadı? Sebebi belli oldu

Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), her salı TBMM Grup toplantısı yapılır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair açıklamalarda bulunurdu.

MHP'nin bu hafta Grup Toplantısı yapmadı, toplantının yapılmama sebebi de belli oldu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, MHP'nin grup toplantısı önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle iptal edildi.

Bu haftaki iptalin Devlet Bahçeli'nin sağlığı ile ilgili olmadığı öne sürüldü.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2024 yılı bütçesinin, 4-15 Aralık'ta, TBMM Genel Kurulu'na gelmesi ve burada tartışılması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem