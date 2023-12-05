81 ilde aday çıkarma kararına tepkiler sürüyor: İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti'nin seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı bir istifa daha getirdi. İYİ Parti Antalya eski İl Başkanı Ahmet Aydın partisinden istifa etti.

Son Güncelleme:
81 ilde aday çıkarma kararına tepkiler sürüyor: İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti’nin eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti’nin CHP’nin yerel seçimlerde ittifak teklifini reddetmesinin ardından bir istifa da Antalya’dan geldi.

İYİ Parti'den yerel seçimlerde "İttifak" kararı: Müstakil olarak katılacakİYİ Parti'den yerel seçimlerde "İttifak" kararı: Müstakil olarak katılacakGüncel

Ahmet Aydın, yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor” diye yazdı.

Aydın’ın açıklamasının tamamı şöyle:

‘Kendimizi tartacağız’ diye çıkılan 2024 Yerel Seçimleri yolunda bu politika nedeniyle fazlasıyla zayıflayacağımız açıktır. Kendimizi tartma seçiminin yerel seçim olduğu düşüncesinde değilim. Bugüne kadar şahsıma yapılan her türlü haksızlığı sineye çektim, çığırtkanlık, isyankârlık yapmadım. Yaşanılanlara bütün Antalya şahittir.

Lakin ilkeme, ülküme ve ülkeme haksızlık edilmesine göz yummam mümkün değildir diyerek; Genel Seçimden bu yana sürdürülen yanlış politikaların ortağı olmamak ve ülkemizin geleceği açısından içinde bulunduğu darboğaza rağmen yeni bir darboğaza sürüklememek, yeniden umut yaratmaya katkıda bulunmak üzere sorunu tabanda çözmek adına çalışmalar yapmak amacıyla, bugün itibarıyla 2015 Kasım ayından beri mücadele verdiğimiz İYİ Parti’den istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.”

Bugüne kadar şahsıma yapılan her türlü haksızlığı sineye çektim, çığırtkanlık,yapmadım.Yaşanılanlara bütün Antalya şahittir.
Lakin ülkeme haksızlık edilmesine göz yummam mümkün değildir.2015 beri olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum.
Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Etiketler
İYİ Parti CHP İttifak
Son Güncelleme:
AKP'de rahatsızlık yaratan 'MHP' ihtimali: 'İstanbul pazarlığı kabul görmedi' AKP'de rahatsızlık yaratan 'MHP' ihtimali: 'İstanbul pazarlığı kabul görmedi'
Çiçeği yeniden coşturma yöntemi! Ölmek üzere olan bir bitki nasıl kurtarılır? Çiçeği yeniden coşturma yöntemi! Ölmek üzere olan bir bitki nasıl kurtarılır?
Çöpe atanlar yazık ederler! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor? Çöpe atanlar yazık ederler! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor?
Araba sevdaları bitmiyor: MEB'den AKP'li isme 55 milyonluk ihale MEB'den AKP'li isme 55 milyonluk ihale
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!
Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak' Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak'
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat
Gözlerin çevrildiği ismin ifadesi ortaya çıktı: "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim" "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim"
Erdoğan'ın 'tek zam' açıklaması tüm tahminleri değiştirdi: Asgari ücrette yeni senaryo Erdoğan'ın 'tek zam' açıklaması tüm tahminleri değiştirdi: Asgari ücrette yeni senaryo