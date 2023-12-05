AKP'de rahatsızlık yaratan 'MHP' ihtimali: 'İstanbul pazarlığı kabul görmedi'

Yerel seçimlere sayılı günler kala, partilerin aday belirleme telaşı da sürüyor. Cumhur İttifakı'nın da aday belirleme çalışmalarında sona geldiği, bazı il ve ilçelerin MHP'ye bırakılabileceği iddiaları ortaya atıldı. Ancak söz konusu ihtimalin AKP içinde rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugün kaleme aldığı yazısında son kulis bilgilerini aktardı. Babacan, "Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde iş birliği yapacağı il ve ilçeleri belirleme çalışmaları sona geldi. 6 kez toplanan AKP ve MHP temsilcileri, ‘kıl payı kaybedilen yerlerde’ de önde olan partinin tek başına aday çıkarması konusunda anlaştı. İki partinin taşra örgütleri, ittifakın genişleme ihtimalinden pek hoşlanmadı. Özellikle AKP örgütlerinden itiraz sesleri yükseliyor. Bu arada Yeniden Refah Partisi’nin AKP’den İstanbul’da bir ilçe belediye başkanlığı istediği ve ret yanıtı aldığı anlatılıyor." ifadeleriyle Cumhur İttifakı'nda yaşananları anlattı.

İTTİFAK KRİTERLERİ

Babacan'ın aktardığına göre, İttifak kriterleri şu şekilde:

"Cumhur İttifakı’nın ortakları arasında yapılan yerel seçim iş birliği daha önceki yerel seçimde olduğu gibi 30 büyükşehir, tüm ilçeleri ve belediye meclisi üyelerinin tamamını kapsıyor. Buna ilave olarak 21 ilde de belediye başkanlığı konusunda iş birliği yapılmıştı. Masaya oturulduğunda bu anlaşma esas alındı.

Ancak görüşmelerde iki farklı gündem oluştu;

1- Her iki tarafa bırakılan il ve ilçelerde, geçen dönem

başarısız olan belediye başkanlarının değiştirilmesi.

2- Her iki partinin ayrı ayrı aday gösterdiği için kıl payı

kaybettiği bazı illerde de ittifak yapılarak, önde olan ortağın

tek başına aday çıkarması."

ÖZEL ANKETLER

Babacan, yerel seçim çalışmaları için özel anketler yapıldığını söyleyerek şunları aktardı:

"Bu arada partide yerel seçim çalışmaları da hız kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir adayları konusunda Cumhurbaşkanı dar bir kadro ile ayrı bir çalışma yapıyor. Partide geçen haftalarda yapılan ‘temayül yoklamalarının’ bu büyükşehirler için pek bir anlamı olmadığı belirtiliyor. Erdoğan, en yüksek oyu olma olasılığı olan adayı sahaya sürecek. Ayrıca, parti yöneticilerinin iddiasının aksine son bir ayda birden fazla ‘gizli anket’ yapıldı. Bu anketlerde partinin aday adayları, Ekrem İmamoğlu ile kıyaslandı."

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