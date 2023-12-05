'Erdoğan onu İstanbul'a hazırlıyor' deniliyordu: Ali Yerlikaya'dan İBB adaylığı çıkışı

Bakan Ali Yerlikaya, İBB adaylığı ile ilgili iddialara açıklık getirdi.

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'Erdoğan onu İstanbul'a hazırlıyor' deniliyordu: Ali Yerlikaya'dan İBB adaylığı çıkışı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) başkanlığına aday olacağına yönelik iddialar vardı.

Hatta Erdoğan'ın 'Ali Yerlikaya'yı İstanbul'a hazırladığı' ifade edilmişti.

Bu iddialara açıklık getiren Ali Yerlikaya şunları söyledi:

"İstanbul için başkan adaylığı gibi bir şey yok."

Ankara'da yapılan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yerlikaya şunları söyledi:

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"Yasa dışılık kokan bir mesele varsa orada biz de varız. Güzelim sporumuzun kirletilmesine müsaade etmemeliyiz. Kendisini güç zehirlenmesi yaşayanların ensesine çökeceğiz.

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