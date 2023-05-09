Nureddin Nebati ile Ali Mahir Başarır yolda karşılaştı, polemik sosyal medyaya taşındı: 'Madem yalnız sokağa çıkacak cesaretiniz yoktu neden aday oldunuz?'

Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati bugün Mersin'de yürüyüş yapmak için çıktığı sahilde, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile karşılaştı.

"MADEM SOKAĞA ÇIKACAK CESARETİNİZ YOKTU..."

Sosyal medya hesabından video paylaşan Ali Mahir Başarır, "Nureddin Nebati ve beraberindeki heyet ile sabah sporunda karşılaştık. Madem ki #Mersin’de yalnız başınıza sokağa çıkacak cesaretiniz yoktu neden aday oldunuz? Allah hiçbir siyasetçiyi yalnız başına halkın içine çıkamayacak duruma getirmesin" yazdı.

NEBATİ'DEN YANIT

Başarır'ın paylaşımını alıntılayan Nebati ise "Mersinli kardeşlerimiz bizlere her gördüğü yerde yakın ilgi gösteriyorsa, her gördüğü yerde destek mesajları veriyorsa ne yapalım Sayın Ali Mahir, vatandaşlarımızla aramıza mesafe mi koyalım? Kaldı ki bu yeni bir şey de değil. Bizler 21 yıldan bu yana zaten hep vatandaşlarımızla yan yana ve omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Video çekmeye fırsat bulduğunuza göre anlaşılan siz yine boşta kalmışsınız" ifadelerini kullandı.

VİDEO PAYLAŞTI

Nebati'nin paylaşımına Başarır bir video ile yanıt verdi.

Başarır videoyu "Sayın Nebati, sen yine konuyu ekonomiden anladığın gibi anlamışsın. Mersinli kardeşlerimizin sizlere yakın ilgi göstermesi için öncelikle koruma ordunuzdan uzaklaşmanız gerekecek. Vatandaşlarımızla aranıza koyduğunuz mesafeyi de böylelikle göstermiş olalım. Yan yana" ifadeleri ile paylaştı.