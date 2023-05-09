CHP’li Killik, Konya mitingini anlattı: Coşkulu, heyecanlı ve kalabalıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü Erzurum'daki mitinginde taşlı saldırıya uğradı.

AKP başta olmak üzere Cumhur İttifakı’nın yöneticileri İmamoğlu ve CHP’yi suçlarken; gözler Erzurum’un ardından dünkü Konya mitingine çevrildi.

İmamoğlu’nun Konya’daki mitingi öncesi bazı AKP yöneticileri ve şehirdeki kamu kurumlarının yöneticileri, provokasyon çağrılarında bulundu. Kızılay’ın Konya’daki iki yöneticisi yaptıkları provokasyon çağrıları nedeniyle görevlerinden alındı.

İmamoğlu ve ekibi, AKP’lilerden gelen tehditvari açıklamalara rağmen şehirdeki mitinglerini büyük bir kalabalıkla gerçekleştirdiler.

KİLLİK: COŞKULU BİR MİTİNG GEÇİRDİK

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya milletvekili adayı Gençosman Killik, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada mitingde herhangi bir provokasyonun yaşanmadığını ifade etti:

‘‘Sakin bir miting geçirdik. Coşkuluydu ama herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Heyecanlı ve kalabalık bir miting oldu. Herhangi bir provokasyon da olmadı.’’

İmamoğlu’nun Konya'da düzenleyeceği miting öncesi Kızılay üyesi isimler provokatif paylaşımlar yapmıştı:

Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, Gazeteci Nevşin Mengü'nün Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum mitingine yönelik taşlı saldırıya dair paylaşımını alıntılayarak "Memlekette Hac dönemi erken başlamış. :)" ifadelerini kullandı.

Üzülmez'in bir başka paylaşımında "Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz. :)" dediği görüldü.

Konya Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi ve Selçuklu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Dağlı da dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" ifadelerini kullandı.

Dünkü miting sırasında da provokasyon girişiminde bulunmaya çalışan biri İmamoğlu'nun çağrısı üzerine, polis ekiplerince gözaltına alınarak alandan uzaklaştırılmıştı.

İmamoğlu’nun sözleri şöyleydi:



‘‘Sivas'ta ve Çorum'da miting yaparken haber aldık. 40-50 belediye otobüsünün belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatör olacak. Aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız. Sizi provoke etmeye kalkanlar olacak. Burada bir hanımefendinin yazdığını okuyayım mı size: Onlar taş atsın, biz gülle cevap vereceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar. Kötülükleri yenmeye, iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyor. İyilik kazanacak. Bu memleketin insanları her daim iyiliğin kazanmasını sağlamıştır.’’

Kaynak: Gerçek Gündem