Kürt Çalışmaları Merkezi: CHP ve HDP’li kadınların davranışları birbirine benzer

Kurdish Studies Center / Kürt Çalışmaları Derneği’nin “Kürt kadınlar kimdir?” sorusuna yanıt aradığın araştırması bugün kamuoyuna duyuruldu. Raporun detaylarını önümüzdeki günlerde açıklanacak. Gerçek Gündem, rapordan öne çıkan bazı bulguları sizler için derledi:



-Kürt kadınların en sevdiği kadın politikacıların başında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geliyor, listede CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve AKP'li Fatma Şahin de var.



-Kürt kadınların birinci kimliği kadın olmak, ikincisi ise Kürt olmak. Kürtlük ve kadınlık baş başa kimlikler. Özgürlükçü kimlik batıda, dindarlık ise doğu bölgesinde daha yoğun.

-Atatürkçülük ve laiklik kimlikleri neredeyse CHP’li Kürt kadınlarda belirginleşiyor.

-AKP’li kadınlarda dindarlık ve Kürtlük baş başa gidiyor.

-HDP’li kadınlarda ilk kimlik Kürtlük sonrasında Kadın ve özgürlükçü olarak tanımlıyor.

-Kürt kadınlar arasında Kürt kimliği giderek güçleniyor.

-Kürt kadınlar için kadın olmak zor, Kürt kadın olmak çok çok daha zor.

-Kürt kadın olmak Türk kadın olmaktan zor fakat Türk kadın olmak da o kadar kolay değil.

-Kadınlık, zorluğuna rağmen sevilen bir kimlik.

Kaynak: Gerçek Gündem