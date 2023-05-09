Kılıçdaroğlu: Bay Kemal eşittir hak, hukuk, adalet

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye iyiliği, sevgiyi, barışı, adaleti, insan haklarını getireceğim. Kim haksızlığa uğradıysa kapım ona açık olacak. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Bu ülkeye gerçekten baharları getireceğim. KPSS mağdurlarının sorunlarını biliyorum. Bay Kemal eşittir hak, hukuk, adalet" dedi.

Kılıçdaroğlu, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u işaret ederek "Allah nasip ederse Sakarya'dan bir bakanınız olacak. Depreme dirençli kentler nasıl yapılırmış göreceksiniz. Dürüst erdemli çalışmak neymiş göreceksiniz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun satır başları şöyle:

Benim görevim cumhurbaşkanı yardımcılarıyla birlikte bu ülkenin sorunlarını çözmek. Biz paraya talip değiliz. Biz 85 milyonun sorunlarına talibiz. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim.

Bay Kemal eşittir hak hukuk adalet.

Şu hale bakın Allah aşkına. Ülkenin tarım bakanı gidiyor Venezuella'ya. Buranın tarımı çok iyi. Sen önce kendi ülkene bak. Yapacağım, yapacağım. Çiftçi de üretici de kazanacak. Dünyada fındık üretiminde bir numarayız. Fındık başkalarını belirliyor. Allah nasip eder cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğumda fındık taban fiyatı 4 dolar Türk lirası karşılığı olacak.

Ben 27,5 yıl devlette çalıştım. Bir söz verilince tutmak lazım. Benim bütün bürokratik hayatımı mercek altına aldılar. Bulamazsın. Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim.

"SAKARYA'DAN BİR BAKANINIZ OLACAK"

Kimseyi ayırmayacağım. Kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Kimseye kin duymayacağım. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım.

Bay Kemal'in sözü var. En rahat beni eleştireceksiniz Sevgiyi getireceğim.

85 milyona sözüm var bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşımızın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Sizler için çalışacağım. Benim saraylarda oturmak gibi hevesim yok. Benim evim benim sarayım. Allah nasip ederse Sakarya'dan bir bakanınız olacak. Depreme dirençli kentler nasıl yapılırmış göreceksiniz. Dürüst erdemli çalışmak neymiş göreceksiniz.

Basın özgürlüğü kadar daha değerli bir şey yoktur. Bir politikacının en çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Rahatlıkla yazacaksınız, rahatlıkla çizeceksiniz. Beni de çizebilirsiniz