İmamoğlu: Biz bu memleketi sevgiye boğacağız

İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinge katılanların talebi üzerine bir kez daha ceketini çıkarttı, kalabalığa hitap etti.

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İmamoğlu: Biz bu memleketi sevgiye boğacağız

İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya mitinginde konuşuyor.

Mitinge gelenler İmamoğlu'nun ceketini çıkartmasını istedi. İmamoğlu, kalabalığa "çıkartırsam hasta olurum" diyerek oylama yaptı. Oylamayı kaybeden İmamoğlu, "Biz bir tek bunu kaybederiz" diyerek ceketini çıkarttı. 

İmamoğlu, Erzurum'da uğradığı saldırının ardından "Bizi taşlamak isteyenler olabilir. Onlar bir avuç insan. Biz onlara taş atmayız, çiçek atarız. Biz bu memleketi sevgiye boğacağız" dedi. 

İmamoğlu'nun satır başları şöyle:

"ÇOCUKLARIMIZ BİLE MUTSUZ"

"Zor bir zaman dilimi içerisindeyiz. Memleketimiz derin bir yoksulluk yaşıyor. Gençlik geleceğe umutlu bakamıyor. İyi yetişmiş gençlerimiz herhangi bir mesleği başka ülkede yapmayı göze alıyor. Çocuklarımız bile mutsuz. 

Bizi taşlamak isteyenler olabilir. Onlar bir avuç insan. Biz onlara taş atmayız, çiçek atarız. Biz bu memleketi sevgiye boğacağız. 

"AHİRETİ BİLE PAZARLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Her gün pandoranın kutusundan yeni bir şey çıkıyor. Duyduğumuz şeylerden biz utanıyoruz. Bu utancı tarihe gömeceğiz. Oy için her şeyi yaparlar. Oy için bunlar ahireti bile pazarlamaya başladılar. İnançlarımız üzerinden yorum yaparak bizi bölmeye çalışıyorlar. Milletin kalbini kazanmaya ve 14 Mayıs'ta bunları evine yollamaya, sandıklara görev almaya hazır mıyız? O gün oy kullandım evime gidiyorum yok. Okulların önünde çevresinde halay çekmeye, horon oynamaya hazır mıyız? Onları şaşırtacağız. O suratı asık konuşuyor ya bunlar zannedersin ki korku filminden çıkmışlar gibi."

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seçim 2023 Ekrem İmamoğlu
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