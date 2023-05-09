Başkanlığını Hüsamettin Cindoruk'un yaptığı Milli Merkez Hareketi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararı

Hüsamettin Cindoruk'un başkanlığını yaptığı Milli Merkez Hareketi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

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Başkanlığını Hüsamettin Cindoruk'un yaptığı Milli Merkez Hareketi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararı

TBMM eski Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk’un başkanlığını yaptığı, Milli Merkez; Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldığını duyurdu.

Milli Merkez Hareketi, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesine yönelik kararımızı, değerli kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

“Sağ-sol demeden, köken-mezhep ayırmadan, demokratik bir Kuvayı Milliye anlayışı ile bir araya gelen partiler üstü, Milli Merkez Hareketi olarak, 14 Mayıs seçimlerine yönelik tutumumuzu saygıdeğer kamuoyu ile paylaşmayı bir ödev sayıyoruz.

Milli Merkez, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine ve kurucu Ata’sına gönülden bağlıdır.

Tam ve eksiksiz bir demokrasinin, kuvvetler ayrılığının, partizanlık ve yolsuzlukla mücadelenin ve hukuk devletinin bugünkü gibi giderek otoriter bir tek adam rejimine dönüşen anti-demokratik bir sistemde mümkün olmadığı ve olamayacağı açıkça görülmektedir.

Bu nedenle, çoğulcu demokratik parlamenter rejime dönülmesi, yolsuzluklarla ve partizanlıkla mücadele edilmesi, hukuk devletinin ve kuvvetler ayrılığının yeniden tesisinin temini için Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesinin doğru ve gerekli olduğu kanaatindeyiz.

Anayasamızın başlangıç hükümlerinde yer alan, Cumhuriyetimizin değişmez ve değiştirilemez kurucu değerleri ile tam ve eksiksiz bir demokrasinin, ulusça hepimizin sahip çıkmamız, kararlılıkla destek olmamız gereken temel ilkeler olduğuna inanıyoruz.

Bu ilkesel yaklaşım çerçevesinde, siyasi parti ve/veya ittifaklardan tamamen ‘bağımsız’ olarak; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesine yönelik kararımızı, değerli kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımızla sunarız.”

 

Kaynak: Gerçek Gündem

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Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu
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