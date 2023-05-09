AKP'nin kalesi Düzce'de Kılıçdaroğlu rüzgarı: Valilik önünde provokasyon girişimi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Düzce Mitinginde yurttaşlara seslendi. AKP'nin 2018 seçimlerinde yüzde 75 oy aldığı Düzce'de Millet İttifakı ilgisi halkın değişim istediğini gösterdi.

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AKP'nin kalesi Düzce'de Kılıçdaroğlu rüzgarı: Valilik önünde provokasyon girişimi

GERÇEK GÜNDEM - 14 Mayıs seçimlerine günler kala, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Düzce mitinginde yurttaşlarla buluşuyor. Gerçek Gündem, kentte miting alanının nabzını tuttu.

Kılıçdaroğlu’na Düzce mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

DEPREM BÖLGESİNDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu kürsüye çıkmadan önce, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve on binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği kentlerin isimleri anıldı.

Düzce’de miting öncesinde, yurttaşlar coşkulu bir şekilde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu beklerken bir yurttaş ‘adalet’ talebini dile getirdi.

Gerçek Gündem mikrofonuna konuşan başka bir yurttaş işe, “Millet aç aç. Demokrasinin değişmesi lazım. Taş atıyorlar, hepsine hakkım haram olsun” dedi.

İmamoğlu, ikonikleşen 'ceket çıkartma' hareketini Düzce'de yeniden yaptı. İmamoğlu'nun bu hareketi, Düzceliler tarafından coşkuyla karşılandı. İmamoğlu, ceketini çıkartmasının ardından, "Ben 6 Mayıs'ta çıkardığım o ceketi hiç giymedim zaten" dedi. 

"PATATES SOĞAN; GÜLE GÜLE ERDOĞAN" SLOGANLARI ATILDI

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu kürsüde konuşma yaptığı sırada, Düzceli yurttaşlar, "Patates soğan, güle güle Erdoğan" sloganları attı.

DÜZCE VALİLİĞİ ÖNÜNDE PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Düzce Valiliği önünde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mitingi sırasında bir grup tarafından; Erdoğan resmi, AKP ve MHP bayrakları açıldı. 

AKP'li ve MHP'li grubun provokatif korsan gösterisi tepkiye neden olurken yurttaşların gösteriye müdahalesi sırasında gerilim yaşandı. 

 

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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