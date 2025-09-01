Artık Kola İçmek Bile Lüks Olacak! Dev Zam Geliyor, O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak
Kola severlere kötü haber az önce verildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar, 2 Eylül itibarıyla Coca Cola ürünlerine, zam yapıldığını duyurdu. Yapılan zam miktarı belli oldu. Peki kolaya ne kadar zam yapılacak? 2.5 litrelik kola fiyatı ne kadar olacak? Coca Cola’ya zam mı geliyor? İşte tüm detaylar haberimizde…
Kaynak: Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Coca Cola grubuna ait ürünlerine zam geldiğini duyurdu.
Gelen zam 2 Eylül itibariyle geçerli olacak. Peki 2.5 litrelik kola fiyatları ne kadar olacak? Coca Cola’ya ne kadar zam gelecek?
2 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ZAMLI FİYATLARA GEÇİLECEK
2 Eylül 2025 Salı gününden itibaren Kola, Fanta ve Sprite çeşitlerinde zamlı tarifeler geçerli olacak.
2.5 LİTRELİK KOLA FİYATI 80 LİRAYI BULACAK
Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2 Eylül itibarıyla Coca Cola ürünlerinde bir zam geçişi daha olacak. Coca Cola Fanta ve Sprite çeşitleri 2.5 LT 80 TL, 2 LT Coca Cola Fanta Sprite çeşitleri 70 TL, 1.5 LT Coca Cola Fanta Sprite çeşitleri 60 TL olacak” ifadelerini kullandı.
KOLA FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ? İŞTE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
2,5 litrelik Coca Cola, Fanta, Sprite çeşitleri 80 TL
2 litrelik şişeler 70 TL
1,5 litrelik şişeler 60 TL