Kılıçdaroğlu: Hiçbir fakir aile ‘bizim gelirimiz yok' demeyecek

GERÇEK GÜNDEM - Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce mitinginde yurttaşlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, hiçbir ailenin 'gelirimiz yok' dedirtmeyeceğini söyleyerek, ". Sosyal devlet her ay düzenli olarak o ailenin hesabına yatıracak ve gidip parasını çekecekler" dedi.

Önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak gençlerin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "5 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacak. Diyeceksiniz nedir bu armağan. Şudur otoriter bir yönetimi gençler kullandıkları oyla emekli ettiler. Bu onur size, bu onur Türkiye’ye yeter" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"BEŞLİ ÇETELERİN ÇALDIĞI PARALARIN TAMAMINI GETİRECEĞİM"

Beraber mücadele edip Türkiye’yi düzlüğe, demokrasi getirmeye hazır mıyız? Beşli çetelerin çaldığı paraları getirmeye hazır mıyız? Tamamını tamamını getireceğim. Getireceğim sizlere vereceğim.

"HİÇBİR FAKİR AİLENİN DOĞALGAZI, ELEKTRİĞİ, SUYU KESİLMEYECEK"

Düzce’nin bu kadar hava kirliliği olması hiç kimse kabul etmez. Sözüm söz buranın hava kirliliğini çözmek boynumun borcu. 22 yıldır yapamıyorlar. Yahu yapılamayacak ne var? Çağıracaksın doğalgaz firmalarını; bak şu köylere doğalgazı götür diyeceksin. Ama bir şey daha yapacağız; hiçbir fakir ailenin doğalgazı, elektriği, suyu kesilmeyecek asla!

Sevgili anneler en büyük sıkıntıyı yaşayan sizlersiniz. Mutfakta yangının farkında olan sizlersiniz. Koskoca Türkiye Cumhuriyetini soğana muhtaç ettiklerini bilenler sizlersiniz. Bakınız Aile Destekleri Sigortasını getireceğiz; hiçbir fakir aile ‘bizim gelirimiz’ yok demeyecek. Sosyal devlet her ay düzenli olarak o ailenin hesabına yatıracak ve gidip parasını çekecekler. Onun fakir olduğunu sadece ve sadece sosyal devlet bilecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.

"BENİM SARAY'DA OTURMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM OLMADI"

Gençler hazır mısınız? Özgürlüğe, demokrasiye hazır mısınız? 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandıkta oy kullanacak. 5 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacak. Diyeceksiniz nedir bu armağan. Şudur otoriter bir yönetimi gençler kullandıkları oyla emekli ettiler. Bu onur size, bu onur Türkiye’ye yeter. Allah nasip ederse sizlerin oyuyla cumhurbaşkanı olduğumda beni özgürce eleştirebileceksiniz. Yeter artık ya! Mutfaklarda yangın var; Saray’da yok. Orada herkesin keyfi yerinde, 3 yerden 5 yerden maaş alan var ama garibanın çocuğu 3-5 üniversite bitirmiş işsiz. Benim Saray’da oturmak gibi bir düşüncem olmadı. Mütevazi bir evim var oraya gideceğim. Mutfağımı biliyorsunuz zaten. Sizlerin oylarıyla seçilirsem Gazi Mustafa Kemal’in mütevazi köşkü Çankaya’sına gideceğim.

"POLİTİKALARIMIZ BARIŞ EKSENLİ OLACAK"

Gençlere size bir sözüm daha var. Hepiniz askerlik yapmadınız. Hudutta askerlik yapanlar ‘Hudut namustur’ yazar ve öyle olur. Size söz 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz ve Afganları o huduttan göndereceğim. Onların evlerini AB fonlarıyla bizim müteahhitlerimiz yapacak. Dış politikamızı 180 derece değiştireceğiz. Gazi Mustafa Kemal’in ‘Yurtta barış dünyada barış’ diyeceğiz. Politikalarımızda barış eksenli olacak.

Benim cumhurbaşkanlığı istemeyen iki kesim var. Biri beşli çeteler. Yuh çekmeyin, oylarınızı kullanın. İkinci kesimse uyuşturucu baronları. İradenizi sandıkta gösterin ve ‘Biz bunları istemiyoruz’ deyin. Onları siz göndereksiniz gençler siz.

"PARAYI VATANDAŞA VERECEĞİM"

Ordu’da söz verdim göreceksiniz. Bay Kemal’in iktidarın fındığın kilosu 4 dolar karşılığı Türk Lirası olacak. Gene soracaklar ‘Parayı nerede bulacaksınız?’ diye. Ee sen parayı beşli çetelere, yandaşa veriyorsun ben vatandaşa vereceğim.

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EKREM İMAMOĞLU: MEMLEKETİN İHTİYAÇLARINDAN UZAKLAŞAN AKLI HEP BİRLİKTE EVİNE YOLLAYACAĞIZ

'Saray'ın ışıkları kapanacak ama Çankaya Köşkü'nün ışıkları pırıl pırıl yanacak' diyen Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"ÇANKAYA KÖŞKÜ'NÜN IŞIKLARI PIRIL PIRIL YANACAK"

Demokrasi atmosferini daha da güçlendirmemiz lazım. Saray'ın ışıkları kapanacak ama Çankaya Köşkü'nün ışıkları pırıl pırıl yanacak.

"MELEN BARAJI 15 YILDIR BİTİRİLEMEDİ"

2016 yılının aralık ayında bitireceğiz diyerek Melen Barajı için gün ve saat veren bu iktidarın bakanı tam 7 yıl önce ve ne yazık ki; en iyi ben bilirim, yaparım tezahürü... Bilimden mühendislikten faydalanmaktan uzak kalırsanız ve Devlet Su İşleri gibi kadim kurumunu ne yazık ki çürütürseniz oradaki aklı selim insanları dinlemezseniz, beton gövdeyle bir baraj üretmeye kalkarsanız o gövde mühendislik olarak yanlış bir tercih oldu. Derin çatlaklarla yapılamadı ve o açılış yapılamadı.

Hatırlayın 2019 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı, sanki belediye başkanı adayı gibi ilçe ilçe gezerek su sorununu çözdüm dedi. Ama kendisi bile Melen Barajı'nın henüz yapılmadığının farkında değil. Biz ne zaman oranın çatlaklarını teslim ettik durumun farkına vardılar. Hemen bir ihale daha... Şimdi firma artan fiyatlardan dolayı inşaatı bıraktı. Şuan askıda bir Melen Barajı. 15 yıldır bitirilemeyen bir Melen Barajı.

"BİR YERDE RANT VARSA ORAYI ISKALAMAZLAR"

Bu ülkenin yöneticileri bilimden, devlet yönetme anlayışından uzaklaşmış bir yönetim. Kopuk, birbirinden habersizler. Ama bir yerde rant varsa, kişisel bir beka varsa orayı hiç ıskalamazlar. Oraya hemen abur cubur dalarlar. Memleketin gerçek ihtiyaçlarından uzaklaşan bu aklı hep birlikte 14 Mayıs'ta tıpış tıpış evine yollayacağız.

Ne yaptılar, Ekrem'e randevu vermiyor Cumhurbaşkanı 4 yıldır. Yahu Allah aşkına Ekrem'e randevu versen ne olur vermesen ne olur? 16 milyon İstanbulluya randevu vermiyorsun sen, bundan haberi yok. İnsanını görmüyor, varsa yoksa kendi hükümranlığı. 'Ben seçimi kazanayım da ne olursa olsun'... Patates, soğan fiyatına bile gülen insan bu milleti unutmuş insandır. Yollayın evine gitsin. Ben diyen gidecek, biz diyen gelecek. O bir tek kendi makamını düşünüyor. 'Ben' diyen gidecek, 'biz diyen' gelecek.