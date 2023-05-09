Erdoğan'ın Edirne paylaşımına, Demirtaş'tan 'bi tanesi' göndermeli yanıt: Fikrim hala değişmedi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne’de dün yaptığı mitingin sürecine ilişkin bir video yayınladı. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımına, “Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne…” notunu düştü.

Edirne Cezaevi'nde 2016 yılından beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan’ın bu paylaşımını ti’ye aldı.

Demirtaş, paylaşımında, Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy’a “birtanem” diye hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ifadelerine göndermede bulunarak, “Çok naziksin “bi tanesi” ama fikrim değişmedi.” dedi.

Çok naziksin “bi tanesi” ama fikrim değişmedi. pic.twitter.com/QGJ5h9rETN — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 9, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem