Hablemitoğlu davasındaki tahliyelerde dikkat çeken ayrıntı: Tanıklarından biri tanıdık çıktı

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, tüm tutuklu sanıklar 18 Mayıs'taki duruşmada tahliye edildi. Tahliye kararı, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli subay Tarkan Mumcuoğlu'nun mahkemeye sunduğu deliller ve tanık beyanları sonrasında geldi.

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na yönelik suikastla ilgili 20 yıl aradan sonra hazırlanan iddianamede 10 sanık yer alıyordu. Fethullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Aydın Köstem'in 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan yargılandığı davada Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu ve Fikret Emek'e 'tasarlayarak öldürme', Nuri Gökhan Bozkır ve Serhat Ilıcak'a 'tasarlayarak öldürmeye yardım' ve Mehmet Narin'e 'suç örgütüne üye olma' suçlamaları yönetildi.

'SANIKLAR LEHİNE DEĞİŞME' İHTİMALİ

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, davanın görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Şubat'taki ilk duruşmada tutuklu sanıklar Levent Göktaş, Nuri Gökhan Bozkır, Fikret Emek, Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Enver Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ancak 18 Mayıs'taki ikinci duruşmada, "delil durumunun sanıklar lehine değişmesi" ihtimali nedeniyle tutuklu 6 sanığın tahliyesine karar verildi. Sanıklardan Göktaş, Bozkır, Mumcuoğlu, Emek, Köstem hapisten çıkarken, Altaylı başka bir dosyadan hükümlü olduğu için cezaevinde kalmaya devam ecek.

Tahliye kararına gerekçe olan "delil durumunun sanıklar lehine değişmesi" ihtimali ise, suikastın tetikçisi olduğu ileri sürülen Mumcuoğlu'nun mahkemeye sunduğu deliller ve tanık beyanlarına dayandırıldı. Emekli subay Tarkan Mumcuoğlu, 18 Aralık 2002'deki suikastla ilgili yürütülen soruşturmada Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye'ye getirilen ihraç subay Nuri Gökhan Bozkır'ın "Tetikçi Tarkan Mumcuoğlu'ydu" yönündeki ifadesi nedeniyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

SUİKAST TARİHİNDE KAZAKİSTAN ORDUSU'NA EĞİTİM VERMİŞ

Mumcuoğlu'nun mahkemeye sunduğu deliller arasında, suikastın düzenlendiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik verdiği "Özel Kuvvetler Kursu" için Kazakistan'da olduğunu gösteren diploma yer alıyor. Ayrıca, 3 Aralık 2002 - 23 Aralık 2002 tarihlerinde Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'ne verilen kurstan sonra, kursa katılan Kazak askerler ile çekilen hatıra fotoğrafında da o dönem rütbesi yüzbaşı olan Mumcuoğlu'nun olduğu görülüyor.

Ayrıca, Mumcuoğlu'yla birlikte Kazak ordusuna kurs vermek için görevlendirilen bir subay ve üç astsubay da mahkemede verdikleri ifadede, suikastın düzenlendiği tarihte Kazakistan'da birlikte olduklarını belirtti.

Tanıklar arasında yer alan isimlerden biri de, kamuoyunun yakından tanıdığı emekli asker Metin Gürcan'dı. 2021 yılında casusluk suçlamasıyla tutuklanıp 2022'de tahliye olan Gürcan, 2002 yılında üstteğmen rütbesiyle Kazak ordusuna verilen Özel Kuvvetler Kursu'nda Tarkan Mumcuoğlu'yla birlikte görev yapmıştı.

METİN GÜRCAN: KAZAKİSTAN'DAN AYRILMADI

Gürcan ifadesinde, "Tarkan Mumcuoğlu'yla birlikte görev yaptık. Onun Kazakistan'dan ayrılması söz konusu değil. Böyle bir durum olsaydı ben bu durumu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bildirmek zorundaydım" dedi. Tanık olarak dinlenen üç astsubay da, Mumcuoğlu'yla birlikte Kazakistan'da olduklarını doğruladı.

Kursa katılan bir Kazak subay da, mahkemenin dinlediği tanıklar arasında yer aldı. O dönem üsteğmen olan ve albay rütbesiyle emekli olan Kazak subay, kursun verildiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri personeline rehberlik ettiğini belirtti ve Mumcuoğlu'nun suikastın düzenlendiği tarihte Kazakistan'da olduğunu söyledi.

MAHKEMEDEN SUÇ DUYURUSU: GERÇEK FAİLLER BULUNSUN

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen Mumcuoğlu tarafından sunulan diploma ve tanık beyanlarının ardından, "delil durumunun sanıklar lehine değişmesi" ihtimalini göz önünde bulundurarak, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve suikastın gerçek faillerinin araştırılmasını talep etti.

AVUKAT TANER: İDDİALAR BOŞA DÜŞTÜ

Mumcuoğlu'nun avukat Enes Taner, "Cinayeti işlediği ileri sürülen Tarkan Mumcuoğlu’nun, cinayet günü Kazakistan’da olduğu ortaya konuldu. Böylece diğer sanıklarının 'azmettirici' veya 'yardım eden' olduğu iddiası da boşa düşmüş oldu" dedi. Taner, mahkemenin suç duyurusuyla ilgili de konuştu ve "Mahkeme yaptığı suç duyurusuyla asıl faillerin ortaya çıkarılması için de bir irade ortaya koydu" ifadelerini kullandı.