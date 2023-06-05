Murat Karayalçın, 'asıl tartışılması gereken konu' diyerek açıkladı: Örgütün birincil görevi siyaset üretmek ve adayları belirlemek olmalı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçimini 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci turda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanırken 14 Mayıs'ta 600 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin milletvekili dağılımları belli oldu.

Seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 14 Mayıs sonrasına ertelenen kurultay sürecinin başlatılması kararı alındı.

KURULTAY KARARINI DEĞERLENDİREN MURAT KARAYALÇIN'DAN CHP'YE ELEŞTİRİ

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ve eski bakanlardan CHP'li Murat Karayalçın CHP'nin kurultay kararı hakkında sosyal medya sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Murat Karayalçın, kararı olumlu bulduğunu belirttiği açıklamasında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 olan oy oranını ciddi bir kazanım olarak gördüğünü ifade etti. Karayalçın, CHP'nin listesinde seçime giren diğer 4 parti ile oy oranının yüzde 25'te sınırlı kalmasını başarısızlık olarak değerlendirdi.

Karayalçın; "Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir. Örgütümüz yıllardır; broşür-afiş-pankart işleri ile seçim güvenliği ile sınırlı olan bir çalışma içine kapatılmıştır. Kuşkusuz bunlar da parti görevleridir. Ancak örgütün birincil görevi siyaset üretmek ve bir ölçüde bununla da bağlantılı olarak partinin adaylarını belirlemek olmalıdır" ifadeleriyle CHP'yi eleştirdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Resmi Gazete'de seçim sayısı yayımlanan açıklamasına göre milletvekili genel seçiminin sonuçları şöyle oldu: Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımına göre AKP toplam 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin 183 (yüzde 25,35) oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 (yüzde 10,07) oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 (yüzde 9,69) oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 (yüzde 8,82) oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 (yüzde 2,80) oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 (yüzde 1,76) oyla 4 milletvekili kazandı.

MURAT KARAYALÇIN: SORUNLAR CHP'NİN MERKEZ VE TAŞRA ÖRGÜTLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE AŞILABİLİR

Murat Karayalçın, "Oysa bana göre, asıl tartışılması gereken konu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşük kapasiteye yol açan yapısal sorunlardır" diye yazdı.

Murat Karayalçın'ın açıklaması şöyle oldu:

Partimizin, Kurultay sürecini başlatma kararını son derecede olumlu karşılıyorum. Örgütümüz bu süreçte seçimleri değerlendirebilecek, geleceğe yönelik öneriler geliştirebilecektir.

Sayın Kılıçdaroğlu seçim sürecinde yüksek bir performans ortaya koymuştur. Adil olmayan bir seçimde alınan yüzde 48’lik oy ciddi bir kazanım olarak görülmelidir. Ancak Partimizin TBMM seçiminde, hem de 4 parti ile birlikte, yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olması ise ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir. Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti.

Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir. Örgütümüz yıllardır; broşür-afiş-pankart işleri ile seçim güvenliği ile sınırlı olan bir çalışma içine kapatılmıştır. Kuşkusuz bunlar da parti görevleridir. Ancak örgütün birincil görevi siyaset üretmek ve bir ölçüde bununla da bağlantılı olarak partinin adaylarını belirlemek olmalıdır. Örgüt kapasitesinde düşüklük bunların tümünün eşzamanlı olarak yerine getirilememesi durumunda ortaya çıkar.

Önümüzdeki Kurultay sürecinde, seçimlerde yaşanan taktik ve stratejik yanlışlıkların tartışılacağını biliyorum, buna genel başkanlık konusu da eklenebilir. Oysa bana göre, asıl tartışılması gereken konu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşük kapasiteye yol açan yapısal sorunlardır. Bu sorunlar CHP’nin merkez ve taşra örgütlerinin yeniden yapılandırılması ile aşılabilir.

Partimizin, Kurultay sürecini başlatma kararını son derecede olumlu karşılıyorum. Örgütümüz bu süreçte seçimleri değerlendirebilecek, geleceğe yönelik öneriler geliştirebilecektir.



Sn. Kılıçdaroğlu seçim sürecinde yüksek bir performans ortaya koymuştur. Adil olmayan bir seçimde… — Murat Karayalçın (@karayalcin_) June 4, 2023

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında MYK üyelerinin istifa etmesinin ardından 3 Haziran Cumartesi günü Parti Meclisi (PM) toplantısı gerçekleştirildi. İl il bölge bölge seçim sonuçlarını masaya yatıran PM toplantısının ardından CHP’nin 14 Mayıs seçimleri sonrasına ertelenen kurultay sürecinin başlatılması kararı alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem