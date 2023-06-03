CHP PM toplantısından 'kurultay' kararı

CHP’de seçimlerin ardından yapılan ve yaklaşık beş saat süren MYK toplantısından sonra gözlerin çevrildiği kritik ikinci toplantı olan Parti Meclisi toplantısı bugün yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP’nin 60 kişilik Parti Meclisi toplantısı sabah erken saatlerde başladı, toplantı beş saatin üzerinde sürdü.

SONUÇLAR İL İL MASAYA YATIRILDI

CHP’de sabah erken saatlerde başlayan PM toplantısında seçim sonuçlarına dair sunum yapıldı. İl il bölge bölge seçim sonuçlarını masaya yatıran Parti Meclisi üyeleri tek tek söz alarak görüşlerini aktardı.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, CHP’de önemli gündem maddelerinden biri de yeni MYK’nın nasıl şekilleneceği. Pazar günü ilan edilmesi beklenen yeni A Takımı’nın ilk toplantısının da Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Bu süreçte yeni MYK’nın ilk gündeminin de partinin kurultay süreci olacağı belirtildi. İl ve ilçe kongrelerinin sürecinin başlanması beklenirken kurultayın kesin tarihi de önümüzdeki günlerde netleşecek.

KURULTAY KARARI ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre PM toplantısında da CHP’nin 14 Mayıs seçimleri sonrasına ertelenen kurultay sürecinin başlatılması kararı alındı. PM’nin ardından açıklanacak bildiride bu sürece dair ifadelerin de yer alacağı öğrenildi.

Öte yandan yeni MYK öncesinde Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de CHP’de bir görüşme yapacak.