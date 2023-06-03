Erdoğan, Meclis'te yemin etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere Meclis'e geldi. Erdoğan, mazbatasını geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'den devralırken, Meclis'te yemin etti.

Son Güncelleme:
><

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreni için TBMM'ye geldi.

Meclis girişinde Erdoğan'ı geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı. Erdoğan, Meclis bahçesinde tören kıtasını selamladı. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra Meclis Genel Kurulu'na geçti.

YEMİN ETTİ

Mazbatasını geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'den devralan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim" diyerek yemin etti.

AKP'Lİ VEKİLLER AYAKTA ALKIŞLADI

Erdoğan'ı AKP ve MHP'li milletvekilleri ayakta alkışladı. CHP'li milletvekilleri otururken, YSP'li milletvekillerinin çoğunluğu yemin törenine katılmadı. DEVA, Gelecek, Saadet Partililer ise ayakta selamladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan TBMM Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
AKP'nin Meclis grup yönetimi belli oldu AKP'nin Meclis grup yönetimi belli oldu
Yapıları gereği bunalımda olan 3 burç! Her zaman stresli olurlar Yapıları gereği bunalımda olan 3 burç! Her zaman stresli olurlar
Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş
Yeşil Sol Parti'den seçilen EMEP vekilleri partilerine döndü Yeşil Sol Parti'den seçilen EMEP vekilleri partilerine döndü
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Erdoğan'ın heykelini dikecek: Söz vermişti Tanju Özcan Erdoğan'ın heykelini dikecek: Söz vermişti
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar
8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler 8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler
e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir! e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin!
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Seks fantezisi ölümle sonuçlandı Seks fantezisi ölümle sonuçlandı
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları