Erdoğan, Meclis'te yemin etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreni için TBMM'ye geldi.

Meclis girişinde Erdoğan'ı geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı. Erdoğan, Meclis bahçesinde tören kıtasını selamladı. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra Meclis Genel Kurulu'na geçti.

YEMİN ETTİ

Mazbatasını geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'den devralan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim" diyerek yemin etti.

AKP'Lİ VEKİLLER AYAKTA ALKIŞLADI

Erdoğan'ı AKP ve MHP'li milletvekilleri ayakta alkışladı. CHP'li milletvekilleri otururken, YSP'li milletvekillerinin çoğunluğu yemin törenine katılmadı. DEVA, Gelecek, Saadet Partililer ise ayakta selamladı.

Kaynak: Gerçek Gündem