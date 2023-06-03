AKP'nin Meclis grup yönetimi belli oldu
AKP'nin yeni Meclis Grubu belirlendi. Buna göre, AKP'nin Grup Başkanı Abdullah Güler oldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AKP Meclis Grup Yönetimi'nde yer alacak isimler belirlendi.
Buna göre, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler olurken, Grup Başkan vekilliklerine Özlem Zengin, M. Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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