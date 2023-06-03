AKP'nin Meclis grup yönetimi belli oldu

AKP'nin yeni Meclis Grubu belirlendi. Buna göre, AKP'nin Grup Başkanı Abdullah Güler oldu.

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AKP'nin Meclis grup yönetimi belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AKP Meclis Grup Yönetimi'nde yer alacak isimler belirlendi.

Buna göre, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler olurken, Grup Başkan vekilliklerine Özlem Zengin, M. Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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AKP Recep Tayyip Erdoğan
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