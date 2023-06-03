Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Erdoğan'ın heykelini dikecek: Söz vermişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heykelini söz verdiği gibi dikeceğini söyledi. Özcan, mayısta yapılan meclis toplantısında Erdoğan’ın yeniden seçilmesi durumunda heykelini dikeceğini söylemişti.

AKP’li ve MHP’li Meclis üyelerinin Özcan’a verdiği sözü hatırlatması üzerine, “Heykelini dikeceğiz, tamam. Biz söz verdiysek dönmeyiz” dedi.

Erdoğan’ın Bolu’da en çok oyu Dörtdivan ilçesinde aldığını dile getiren Özcan, “Yüzde 90 oy almış. O yüzden Dörtdivan belediyesiyle bir görüşelim, bize bir yer göstersin. En görünür yer de Köroğlu Dağları. Biz oraya dikelim. Heykelin şekline birlikte karar verelim, illa Bolu’da olsun diyorsanız. En yüksek oyu Civril’de almış ama çukur kalıyor biraz. O yüzden Dörtdivan belediyesinden haber bekliyorum. Ben bir tane bozkurt dikecektim” dedi.

BOZKURT DA ERDOĞAN'IN YANINA DİKİLECEK

Özcan’ın bu sözleri üzerine MHP’li meclis üyesi Necdet Çakır da şunları kaydetti: “Bozkurt heykelini de cumhurbaşkanımızın heykelinin yanına dikelim. Cumhurbaşkanımızın heykelinin yapılacağı yeri belirleyelim. Belediyemizin maddi zorluklar içinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle siz yeri belirleyin. Heykeli il başkanımız İlhan Bey kendi üstlenecek. Belediyeye yük olmayacak. Burada Bolu Belediye Başkanı olarak verdiğiniz sözü yerine getirmenizi bekliyoruz.”

Özcan’sa Erdoğan’ın heykelini kendilerinin yapacağını belirterek “Biz söz verince başkasına yaptırmayız” diye konuştu.