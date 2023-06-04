Kongreye giden HDP'de Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan adaylık kararı: Eş genel başkanlar sorumluluğu üstlendi

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Anayasa Mahkemesi'nde açılan kapatma davası nedeniyle seçimlere çatısı altında girdiği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (YSP) oy oranı yüzde 8.82 oldu. HDP'nin oy oranı 2018 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde yüzde 11.7 olmuştu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Medya Haber TV’de katıldıkları programda, HDP'nin önümüzdeki aylarda düzenlenecek kongresinde yeniden aday olmayacaklarını duyurdu.

Kongreye kadar devam edecek süreçte düzenlenecek toplantı ve konferanslarda seçim başarısızlığının hesabını vermek ve partiyi kongreye taşımak durumunda olduklarını ifade eden Buldan ve Sancar, görevi kongrede devredeceklerini söyledi.

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımına göre AKP toplam 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin 183 (yüzde 25,35) oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 (yüzde 10,07) oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 (yüzde 9,69) oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 (yüzde 8,82) oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 (yüzde 2,80) oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 (yüzde 1,76) oyla 4 milletvekili kazandı.

PERVİN BULDAN: HEDEFİMİZE ULAŞAMADIK, BU BİR ÖZELEŞTİRİ KONUSUDUR

Pervin Buldan ve Mithat Sancar programdaki ifadeleri HDP'nin resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

Pervin Buldan'ın ifadeleri şöyle oldu:

"Hedefimize ulaşamadık, bunu çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Bu tabii ki bir özeleştiri konusudur. Kampanya sürecini çok iyi yönetemediğimizi tespit ettik. Bizim dışımızdaki çevrelere gidemedik, büyüyemedik. Farklı kesimleri içimize alma konusunda eksiklik yaşadık. Örneğin Ermeni, Ezidi, engelli temsiliyetinin olmaması önemli eksikliklerdir.

Bu aşamada hesap verme gibi bir sorumluluğumuz var. Bırakıp gitmek yok, önce hesap vereceğiz. Halkımıza, tabanımıza, kadınlara hesap vereceğiz. En önemli mesele budur bence."

"HERHANGİ BİR KARAR MEKANİZMASINDA YER ALMAYACAĞIM"

Seçimin ertesi günü yaptığımız açıklamayla partiyi kongreye götüreceğimizi ilan ettik. Hedeflerimiz gerçekleşmediği için kurullarımızla yaptığımız toplantılardan sonra partimiz kongreye gidecektir. Bu mücadelenin her aşamasında üzerime düşen ne görev varsa yapmaya hazırım, ancak bütün eleştirileri göz önünde bulundurarak bu kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşıma vermekten büyük bir onur duyarım. Kongre sürecinde herhangi bir karar mekanizmasında da yer almayacağım."

MİTHAT SANCAR: KENDİMİZİ BAŞARISIZ SAYIYORUZ ANCAK BİR YENİLGİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Mithat Sancar'ın açıklaması ise şöyle oldu:

"Bu açıdan kendimizi başarısız sayıyoruz ancak bir yenilgi söz konusu değil. Demokratik siyaseti tasfiye etmek için her şeyi yaptılar. Seçime girebilmemiz bile başlı başına önemli bir durumdur. Bunu kırdık, seçime girdik.

Demirtaş çok değerli bir arkadaşımız, yoldaşımızdır. Niyetini sorgulamak doğru bulduğumuz bir şey değil. Bütün arkadaşlarımızla uyum içinde partimizi nasıl güçlendirebiliriz kaygısı dışında herhangi bir faktörü esas almadık. Demirtaş’ı ziyaret ettik, hukuki engeli olduğunu söyledi, sonra basına da açıkladı. Ardından Kandıra’ya gidip Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak’ın da önerilerini aldık. Aday çıkarılacaksa kadın aday olmalıdır önerisinde bulundular. Bu önerileri kurullarımızda tartıştık. Son noktada eğilim kadın aday yönünde oluştu. Bu, Demirtaş'a da iletildi ve kendisi de bu fikri desteklediğini söyledi."

HDP'DE KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, geçtiğimiz günlerde seçim sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin düzenlediği basın toplantısında 2 Haziran'da MYK toplantısının gerçekleştirileceğini, 4-5-6 Haziran tarihlerinde ise Kadın Meclisleri, Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları toplanacağını söyledi. Günay, Kongre sürecinin bu toplantılarla birlikte işletileceğini ifade etti.

ÖZELEŞTİRİ YAPAN VE HDP'Yİ ELEŞTİREN SELAHATTİN DEMİRTAŞ AKTİF SİYASETİ BIRAKTI

Öte yandan halen cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'a verdiği röportajda; "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş eleştiri ve özeleştirilerini şöyle sürdürmüştü:

"Geride bıraktığımız seçimler her bakımdan çok önemli olmasına rağmen Kürt siyasi hareketi bunu çok geç fark etti veya çok geç bilince çıkardı. Bunu yaptığında da iş büyük oranda işten geçmişti. Partimiz, oylama gününe bir ay kala seçim çalışmasına yüklendi, o da yarım yamalak ve dağınık bir çalışma şeklinde olabildi ancak."