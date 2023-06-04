Cumhur İttifakı'na 'iltica' eden Sinan Oğan, kararını Mehmet Şimşek ile savundu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimini ikinci turunda yeniden seçilmesinin ardından kabinesi belli oldu.

Ekonomik kriz ve enflasyonun milyonlarca yurttaşa olumsuz etkileri sürerken yeni Hazine ve Maliye Bakanı, Nureddin Nebati'den görevi devralan Mehmet Şimşek oldu.

SİNAN OĞAN, 'ERDOĞAN'A DESTEK VERMEMİZİN EN ÖNEMLİ ŞARTLARINDAN BİRİSİ' SÖZLERİYLE KENDİNİ SAVUNDU

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan ve 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan, Mehmet Şimşek hakkında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Cumhur İttifakı desteği nedeniyle tepki çeken Oğan, Erdoğan’a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisinin 'faiz sebep enflasyon sonuç politikalarından vazgeçilmesi' olduğunu ileri sürerken Şimşek'in göreve gelmesinin ekonomiyi normalleştireceğini savundu.

Sinan Oğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan’a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan 'faiz sebep enflasyon sonuç' politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi. Yeni kabinede Sayın Mehmet Şimşek’in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz…" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yeni kabineyi açıkladı. Kabinede dikkat çeken isim ise Mehmet Şimşek oldu. Hazine ve Maliye Bakanı görevini Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek'in bağımsız ekonomi politikaları uygulayabilmek için şart koştuğu ve görevi Erdoğan'ın kararlara karışmaması üzerine söz almasıyla devraldığı iddia ediliyor. Şimşek'in, Erdoğan'ı "faiz sebep, enflasyon sonuç" ekonomi politikasının kriz yarattığına ikna ettiği de iddialar arasında yer alıyor.

MEHMET ŞİMŞEK: TÜRKİYE'NİN RASYONEL BİR SÜRECE DÖNME DIŞINDA SEÇENEĞİ KALMAMIŞTIR

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve gelmesinin ardından "Türkiye'nin rasyonel bir sürece dönme dışında seçeneği kalmamıştır. Yapısal reformlarla, Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek olmak temel hedefimiz olacaktır" diye konuştu.