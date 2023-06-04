HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Kendimizi başarısız sayıyoruz, yenilgi söz konusu değil; demokratik siyaseti tasfiye etmek için her şeyi yaptılar

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçimi 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci turda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasıyla sonuçlanırken 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandık dağılımı belli oldu.

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımına göre AKP toplam 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin 183 (yüzde 25,35) oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 (yüzde 10,07) oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 (yüzde 9,69) oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 (yüzde 8,82) oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 (yüzde 2,80) oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 (yüzde 1,76) oyla 4 milletvekili kazandı.

MİTHAT SANCAR: DEMOKRATİK SİYASETİ TASFİYE ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Anayasa Mahkemesi'nde açılan kapatma davası nedeniyle seçimlere çatısı altında girdiği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (YSP) oy oranı yüzde 8.82 oldu. HDP'nin oy oranı 2018 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde yüzde 11.7 olmuştu.

Medya Haber TV'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, oy oranındaki düşüş hakkında; "Kendimizi başarısız sayıyoruz ancak bir yenilgi söz konusu değil. Demokratik siyaseti tasfiye etmek için her şeyi yaptılar" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın açıklaması şöyle oldu:

"Yeşil Sol Parti olarak istediğimiz oy oranlarına ulaşamadık. Bu açıdan kendimizi başarısız sayıyoruz ancak bir yenilgi söz konusu değil. Demokratik siyaseti tasfiye etmek için her şeyi yaptılar. Seçime girebilmemiz bile başlı başına önemli bir durumdur. Bunu kırdık, seçime girdik.

Demirtaş çok değerli bir arkadaşımız, yoldaşımızdır. Niyetini sorgulamak doğru bulduğumuz bir şey değil. Bütün arkadaşlarımızla uyum içinde partimizi nasıl güçlendirebiliriz kaygısı dışında herhangi bir faktörü esas almadık. Demirtaş’ı ziyaret ettik, hukuki engeli olduğunu söyledi, sonra basına da açıkladı. Ardından Kandıra’ya gidip Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak’ın da önerilerini aldık. Aday çıkarılacaksa kadın aday olmalıdır önerisinde bulundular. Bu önerileri kurullarımızda tartıştık. Son noktada eğilim kadın aday yönünde oluştu. Bu, Demirtaş'a da iletildi ve kendisi de bu fikri desteklediğini söyledi."