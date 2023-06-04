Metin Akpınar’dan Merve Dizdar’a destek: Türkiye'de 10 senedir 4 bin kadın öldürüldü

Sanatçı Metin Akpınar, Cannes Film Festivali’ndeki ödül konuşmasından dolayı oyuncu Merve Dizdar’ı eleştirilmesine “10 senedir Türkiye’de dört bin kadın öldürüldü. Merve mi haksız?” sözleriyle karşı çıktı.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde canlandırdığı Nuray karakteriyle 76’ıncı Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen Dizdar, ödül konuşmasında Türkiye'de kadınların maruz bırakıldığı şartları, kadına yönelik artan şiddeti eleştirmiş ve kadınların mücadeleyi sürdürmesi gerektiğini belirtmişti. Dizdar’ın konuşması iktidarın ve iktidar yandaşlarının tepkisini çekmiş ve ünlü sanatçı hedef haline getirilmişti.

Reuters, Türkiye’de hedefe konulan Dizdar’ın ülkeye dönüşünü “Merve Dizdar kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndü” başlığıyla haberleştirmişti. Kadir İnanır‘ın ardından Metin Akpınar da Dizdar’ı eleştirenlere tepki gösterdi.

"KÜLTÜR İHTİMALİ YAPMAK LAZIM"

Usta sanatçı Metin Akpınar, Kafa TV Youtube programında Dizdar’ın ‘sözlerinde haksız olmadığını’ söyledi.

“Çok ciddi bir kültür ihtilali yapmak lazım” diyen Akpınar şunları söyledi:

“10 senedir Türkiye’de dört bin kadın öldürüldü. Merve mi haksız? Türkiye’de kadınların insan olup olmadığı konuşuldu, kız çocuklarının öldürülmesini yaşadık biz bunlar milli beyin formatlarında hala var ve bunun yıkılması lazım. Çok ciddi bir kültür ihtilali, zihin ihtilali müthiş bir şey yapmak lazım. Yeniden bir Mustafa Kemal bekliyorum. 1938’de güneş battı, o günden beri alacakaranlıkta yönetiliyoruz.”