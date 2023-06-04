Yönetmen Belmin Söylemez Uçan Süpürge Festivali’nde Bilge Olgaç’ı anlattı: “Zorluklara rağmen film yapmaktan vazgeçmedi”

Kadın sinemacılara ve kadınları anlatan filmlere görünürlük kazandıran Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin bu yıl 26.’sı düzenleniyor. İlk 1998’de gerçekleştirilen festival çeyrek asrı aşan süredir Uçan Süpürge Vakfı tarafından Türkiye’nin başkenti Ankara’da büyük bir kararlık ve emekle gerçekleştiriliyor.

31. Mayıs’ta başlayan 26. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 7 Haziran’a kadar devam edecek. https://fest.ucansupurge.org.tr/

Başkanlığını Halime Güner’in direktörlüğünü Nil Kural’ın yaptığı festivalin konuklarından biri de yeni filmi “Ayna Ayna” ile İstanbul Film Festivali ve Antalya Film Festivali’nden ödüllerle dönen kadın yönetmen Belmin Söylemez.

Festivalin açılış töreninde Söylemez’e sinemamızın en üretken, en özgün yönetmenlerinden Bilge Olgaç’ın adını taşıyan Başarı Ödülü verildi.

“ONDAN İLHAM ALMALIYIZ”

Sinemaya yanında başladığı, “ustası” Olgaç adına verilen ödülü festivalin açılış töreninde yapımcı Sevil Demirci’nin elinden alan Belmin Söylemez bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Söylemez, “Bilge abladan çok şey öğrendim. Kameradan kurguya her ayrıntıyı çok iyi bilirdi. Sette herkes ona büyük saygı duyardı. Bütün zorluklara rağmen film yapmaktan vazgeçmezdi. Kararlı ve sinemaya tutkuluydu. Ondan ilham almalıyız” dedi.

Bilge Olgaç Başarı ödülü Söylemez’le birlikte oyuncu Asiye Dinçsoy ve kurgucu Selda Taşkın’a da verildi.

BELMİN SÖYLEMEZ’İN FİLMOGRAFİSİNİN ANA YÖNÜ: ŞEHİRDE KAİNATI ARAMAK

Festival Belmin Söylemez’in yeni filmi Ayna Ayna’yla birlikte 2000’lerde yaptığı, hemen hepsi festivallerden ödüllerle dönen kısa film ve belgesellerini de Ankara seyircisiyle buluşturuyor.

‘Şehirde Kainatı Aramak’ başlıklı retrospektifte yer alan filmlerin ortak özellikleri gözlemlerden, gerçek insanlardan ve İstanbul’dan beslenmesi. Türk erkeklerinin bıyık tutkusunu ve bıyık tiplerine yüklenen politik anlamı anlatan BIYIK, bir sokak çocuğunun kaybolan köpeğini arayışının öyküsü ZAP, yüzmeyi Boğaz’da öğrenen çocuklar üzerinden yazdığı DALGALAR, Anadolu’dan İstanbul’a göç etmiş ailelerin eski İtalyan avlusunda camdan cama komşulukları üzerine PENCERELER, taksicilerin ve müşterilerin İstanbul trafiğinde sohbetlerde ve yollarda kaybolmasını izleyen 34 TAKSİ.

Retrospektifin son halkası Belmin Söylemez’in ustası Bilge Olgaç’la geçirdiği yılları anlatan “Bilge Ve Öğrencisi: Bir Reji Asistanın Günlüğü”.

İSTANBUL’DAN BESLENMEK HAYATA YOĞUNLAŞMAK

Belmin Söylemez, festival direktörü Nil Kural moderatörlüğünde 4 Haziran Pazar günü16:00’da Goethe Enstitüsü’nde yapılacak Ustalık Sınıfı’nda sinema yolculuğunu anlatacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak. Söyleşideki konu başlıkları şöyle olacak:

Sinema tutkusu ne zaman başladı? Kamera, kurgu, senaryo gibi farklı alanlarda nasıl tecrübe edindi. Bilge Olgaç’tan neler öğrendi? Kısa film ve belgesellerini kendi başına nasıl çekti? Filmlerinde yaşadığı şehir İstanbul’dan beslenmek. Uzun metraj filmleri “Şimdiki Zaman” ve “Ayna Ayna”nın oluşum süreçleri…

Kaynak: Gerçek Gündem