Vize krizi sürüyor: Tiyatro oyuncusu Almanya'ya vize alamayınca son anda oyun değiştirildi

Türkiye'den yurt dışına vize başvurularında ret oranları arttı. Sanatçılar sahne gösterileri için vize alamadıklarını duyururken, benzer bir olay daha yaşandı.

Gallus Theater’da seyirciyle buluşan oyuna ilişkin açıklamada bulunan Yavrucuk, “Frankfurt Tiyatro Festivali’nin 10. yılında bizi de ağırlıyorlar. ‘Tatavlada Son Dans’ı Deniz Çakır’la birlikte oynuyoruz. Şaban Ol’un yazdığı bir oyun. Biz onu oynamak üzere yola çıktık, geldik güzelce. ‘Saat 16.00’da lobide buluşalım, dolaşalım birlikte’ dedik. Bir baktım tiyatroda acayip şeyler dönüyor. Herkeste bir matem havası. Çünkü oyunda oynaması gereken bir oyuncu vize problemi yaşamış. O yüzden de Frankfurt’a gelemedi. Öyle olunca oyun iptal oldu. Ne yapar ne ederiz derken, bir anda Kamil Bey, ‘Bir daha Shirley’i oynasak mı acaba?’ dedi. Kaçta oynayacağız? 19.00’da. Benim hayatımda bu bir dünya rekorudur. Mutlaka arkadaşlarım için de öyle” dedi.

Usta oyuncu festivalin çok güzel bir ekibe sahip olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

“Ben seviyorum. Tamamen amatör bir ruhla sırtlanıp sonuçta 10 yılda önemli bir süreçte bu tiyatroyu yaşatıyorlar. O yüzden bakalım ne olacak dedim. Ben de heyecanlandım. Bir anda kostümler bulundu, dekorlar tekrar çıktı. İki kere daha oynamıştık ‘Shirley'i burada. Seyircisi tarafından sevilen bir oyundu. Seyircilerle nefis bir final yaptık. Herkes çok mutluydu, biz de öyle. Alkış rekorları kırıldı. Biraz daha büyüdüm mesleğimde diye düşünüyorum. Hiç böyle bir şey deneyimlememiştim.”

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu da yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bu akşam burada samimiyet vardı. Bizde, sizde, ekibimizde ve tabii ki usta oyuncu Sumru Yavrucuk’ta da. Anlayışınız ve hoşgörünüz için teşekkür ederiz. Bu akşamı da burada perdeledik ya artık gözümüz açık gitmeyiz. İyi ki varsınız, iyi ki tiyatro var.”