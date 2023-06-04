Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Kritik açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri de hazır bulundu.

Stoltenberg, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "12 Haziran'da İsveç, Türkiye ve NATO bir araya gelecek" dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettim. Türkiye son derece önemli bir NATO müttefikidir. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü uzlaşıların altını çizmek istiyoruz. Bugün ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak mekanizmanın güçlü bir şekilde devam etmesi için anlaşıya vardık. Son olarak buraya birkaç ay önce korkunç yıkıma neden olan depremin ardından dayanışma göstermek için buraya gelmiştim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemde kendisini yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettim. NATO'nun önümüzdeki ay yapılacak görüşmesine yönelik fikir işbirliğinde bulunduk.

Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldık. İsveç Türkiye'nin endişelerini gidermek için adım attı. İsveç taahhütlerini tamamlamıştır. 12 Haziran'da İsveç Türkiye ve NATO bir araya gelecek. NATO'ya üyelik İsveç'i daha güçlü yapacaktır ancak aynı zaman NATO'yu ve Türkiye'yi de daha güçlü yapacaktır."