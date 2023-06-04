İktidara yakın medya 'bakan toto yarışı'nda sınıfta kaldı: İşte yeni kabineyi bilenler

Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının belli olmasından sonra yeniden seçilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde kimlerin yer alacağı merak konusu olmuştu. Dün kabinenin açıklanmasının medyada yer alan analizlerin, kulis bilgilerinin karnesi dikkat çekti.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Bakan toto haberciliği" adını verdiği yazısında bu yayınların karnesini tek tek değerlendirdi.

Hangi yayın organlarının kimleri listelediğini, kimlerin kimleri tutturup kimlerin yanıldığını ele alan Bildirici, tutmayan tahminlerle ilgili olarak "gazetecilik bir 'tahmin yarışı" ya da her duyulanı, her dedikoduyu “haber” kisvesi altında yazma faaliyeti değildir." değerlendirmesi yapan Bildirici; "toplum günlerce yalan yanlış bilgilere maruz bırakıldı. Hem de yazdıkları, söyledikleri doğru çıkmayan gazetecilerin güvenilirlikleri zarar gördü" diye yazdı.

Faruk Bildirici'nin kendi sitesinde yayınladığı "'Bakan toto' haberlerinin tutturanları, kaybedenleri" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle oldu:

MEHMET ŞİMŞEK'İ HERKES TUTTURDU

Bu kez 'bakan toto' haber ve paylaşımlarında en çok üzerinde durulan isimler Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, İbrahim Kalın’dı. Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimine geleceği genel olarak her yerde yer alıyordu. Önceleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı da öne sürülse de son günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı iyice netleşmişti. Nitekim Bloomberg de bir gün önce bu yönde haber geçti.

Hakan Fidan’ın adı çok geçiyordu ama hangi bakanlığa geleceği konusunda her yerde farklı tahminlerde bulunuluyordu. Fidan’a bazı yerlerde İçişleri Bakanlığı ya da Dışişleri Bakanlığı, bazı yerlerde de güvenlikten sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı uygun görülüyordu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da kabineye gireceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Çoğunlukla Dışışleri Bakanlığı’na getirileceği yazıldı ve söylendi ama son günlerde MİT Başkanlığı’nı öne sürenler de oldu.

ESKİ KABİNEDEN KALANLAR

Eski kabineden hangi isimlerin yeniden bakan olacağı konusunda tam bir karmaşa söz konusuydu. Milletvekili adayı olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve M.Nuri Ersoy’un yeniden bakan olmak istemedikleri yazılıyordu çoğu yerde. Hatta bu tahminler seçim öncesinden yazılmaya başlanmıştı. Ama tam tersi çıktı, asıl bu iki isim kabinede kaldı. Koca ve Ersoy’un kabinede kalacağını yazan Hürriyet tutturdu ama Fahrettin Koca’nın kabinede olmayacağını yazan Cumhuriyet yanıldı.

Hulusi Akar, Murat Kurum ve Süleyman Soylu’nun bakanlıkta kalacağını tahmin edenlerin sayısı da az değildi. Fakat bu isimlerin üçü de bakan olamadı. Soylu’nun kalacağını yazan Türkiye gazetesi de yanıldı; 'Üç vazgeçilmez isim: Soylu, Kurum ve Akar' haberi yapan Gazete Pencere de. Soylu, Akar ve Kurum’un yanı sıra Mevlüt Çavuşoğlu’nun bakanlıkta kalacaklarını yazan BBC’nin kulis bilgisi de yanlış çıktı.

REUTERS BU KEZ ÇOĞUNU BİLEMEDİ

Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarındaki bazı gelişmeleri 'yetkili isimler'e dayanarak önceden doğru biçimde duyuran İngiliz haber ajansı Reuters bakanlar konusunda başarılı olamadı. Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz’ın gelecekleri yeni görevi 'Hazine ve Maliye Bakanı ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olarak yazarak isabet kaydeden Reuters, bu isimler dışında sadece Hakan Fidan’ın adını tutturdu. Lütfi Elvan, Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Bekir Bozdağ ve İbrahim Kalın’ın bakan olacağı konusunda yanıldılar.

Cumhuriyet gazetesinin yazdığı isimlerden Berat Albayrak, Hulusi Akar, M. Ali Aydınlar, Süleyman Soylu, Adil Karaismailoğlu ve Murat Kurum kabineye giremedi; Hakan Fidan da İçişleri Bakanı olarak yazılmıştı.

FOX TV, Mehmet Şimşek, Yaşar Güler, Hakan Fidan konusunda isabet kaydederken, Efkan Ala, Seyfullah Hacımüftüoğlu, Ali İhsan Yavuz, Mustafa Şentop, Lütfi Elvan’ın bakanlıklarında yanıldı. Ali Yerlikaya ismini ilk ortaya sürenlerden olan Sözcü gazetesi Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Hakan Fidan, Alpaslan Bayraktar, Mehmet Özhaseki’nin bakan olacağını bildi ama haberde yer verdiği Lütfi Elvan, Kübra Yiğitbaşı, Hasan Doğan, Seyfullah Hacımüftüoğlu ve Sinan Oğan bakan olamadı.

Patronlar Dünyası sitesi de dikkat çeken haberinde Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimine geçmeyi kabul ettiğini yazdı. Bu site, İbrahim Kalın’ın MİT Başkanlığı’na, Hafize Gaye Erkan’ın da Merkez Bankası başkanlığına getirileceği haberini 30 Mayıs’ta yayımladı.

Yeniçağ’ın internet sitesinde 30 Mayıs’ta 'Yeni bakanlar listesi sızdı' gibi iddialı bir başlıkla yayımlanan haberdeki listede kimler yoktu ki? Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar’dan, Mustafa Destici, Menderes Türel, Sinan Oğan ve Rifat Hisarcıklıoğlu’na kadar şaşırtıcı birçok isim yer alıyordu bu haberde. Mehmet Şimşek ve Fahrettin Koca’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cevdet Yılmaz’ın Hazine Bakanı olacağı öne sürülen haberde isabet kaydedilen tek bakanlık Tarım Orman Bakanlığı’ydı. Bu göreve İbrahim Yumaklı’nın getirileceğini doğru bilen neredeyse tek medya kuruluşu oldu Yeniçağ.

SAYMAZ, IŞIK, AKİNAN’IN PAYLAŞIMLARI

Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan gazeteciler Candaş Tolga Işık, İsmail Saymaz ve Serdar Akinan’ın 'bakan toto'ları büyük oranda tuttu.

Candaş Tolga Işık da Şimşek, Fidan, Yerlikaya, Koca, Ersoy, Kalın’ın yeni görevlerini isabetle yazarken, U. İbrahim Altay, Hayri Baraçlı ve Fuat Oktay’da yanıldı.

İsmail Saymaz ise sosyal medyadaki paylaşımında Fidan, Yerlikaya, Kacır, Bak, Koca, Güler ve Ersoy’un yeni görevlerini doğru biçimde yazarken Ali İhsan Yavuz, Vedat Demiröz’ün bakanlıkları, Binali Yıldırım’ın da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı konusunda yanıldı.

Akinan, Soylu dahil yeni kabineye giremeyecek eski bakanları, Şimşek ve Fidan’ın yeni görevlerini doğru bildi. Muhterem İnce’nin İçişleri Bakanlığı’nda ise yanıldı.

Cüneyt Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından yarım saat kadar önce yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinin tam listesini -doğru olarak- yayımladı.

SELVİ, KÜÇÜK VE YİĞİTEL YANILDI

İktidara yakın yazarlar, bakan olacak isimlere çok az ilgi gösterdi; ilgi gösterenlerin de tahmininin çoğu tutmadı. Bu isimlerden Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimine geleceğini bildi. Ama Lütfi Elvan’ın Ticaret Bakanlığı’na, Cevdet Yılmaz’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geleceği Murat Kurum’unda bakanlıkta kalacağı kulisi doğru çıkmadı.

Cem Küçük, TGRT’deki programında 'güvendiği bir kaynağına' dayanarak, İbrahim Kalın’ın Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını, eski bakanların kabineye giremeyeceğini söyledi. Tümü yanlış çıktı dile getirdiklerinin.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in söylediklerinden de Mehmet Şimşek’in yeni görevi doğru çıkarken, bakan olacaklarını söylediği Necdet Ünivar, İbrahim Kalın ve Fatih Şahin kabineye giremedi."

İŞTE YENİ KABİNE:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu