Muhammed Orhan tahliye edildi: Tepkimi gülerek göstermek istedim

Van halkının yüzde 55 oyla seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasıyla başlayan mazbata krizine karşı yaptığı eylemler nedeniyle tutuklanan ve gözaltına alınırken gülümsemesiyle gündem olan Muhammed Orhan tahliye edildi.

Avukatlarının yaptığı itiraz üzerine 18 yaşındaki Muhammed Orhan hakkında Van Sulh Ceza Hâkimliği tahliye kararı verdi. Cezaevinden salıverilen Orhan’ı Van T Tipi Cezaevi çıkışında ailesi ve avukatlarının yanı sıra DEM Partililer karşıladı.

'HAKLI OLDUĞUMU BİLİYORDUM'

Cezaevi önünde Serhat News'e konuşan Orhan, moralinin ve gülüşünün asla solmayacağını söyledi. Orhan, “Gözaltına alınırken de tutuklanırken de moralim yüksekti. Tepkimi gülerek dile getirmek istedim. Fotoğrafta bir kurgu yok.

Çünkü haklı olduğumu biliyordum. Haklı bir direnişti ve hakkımıza ulaştık. Mazbata bizim için bir iradeydi bizler de irademiz için direndik. Buradan bize ve direnişimize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

ZEYDAN VE ŞEDAL ZİYARET ETTİ

Van Belediyesi eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal da cezaevinden çıkan Orhan ve ailesini ziyaret etti. Zeydan, Orhan'la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp "Tu bi xêr hatî Hoş geldin. Hukuksuz bir şekilde tutuklanan tüm kardeşlerimiz ailelerine kavuşmalı, bu adaletsizlik derhal son bulmalıdır" notu düştü.