Barış Pehlivan: Erdoğan, Hafize Gaye Erkan'a yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunmuş

Gazeteci Barış Pehlivan, hakkında çıkan iddialar sonrası istifa eden Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimin ardından yeni bi görev için söz verdiğini yazdı.

Barış Pehlivan: Erdoğan, Hafize Gaye Erkan'a yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunmuş

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a "seçim sonrasını bekle" dediğini iddia ederek, "Yerel seçimler sonrasında Erkan’a yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunmuş" diye yazdı.

Hafize Gaye Erkan'ın ABD'ye dönmediğini, İstanbul'un en gözde otellerinden birinde bir ay yaşadığını kaydeden Pehlivan, "Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan’ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete’de okursak hiç şaşırmayalım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstifa eden Hafize Gaye Erkan'ın "itibar suikasti" olarak ifade ettiği olay, Merkez Bankası (MB) çalışanı Büşra Bozkurt'un gündeme getirdiği iddialar ile başladı. Bozkurt, Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikâyette bulunmuştu. Bozkurt, baba Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de ifade etmişti. Bu iddialardan sonra Erkan'ın istifa edeceği öne sürülüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Erkan'a hakkındaki iddialara rağmen sahip çıkarak, “Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomimizde bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar” demişti.

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