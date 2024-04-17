İsmail Saymaz: Sancaktepe belediye binası yavru Beştepe misali, her köşesinden lüks, ihtişam ve israf akıyor

Gazeteci İsmail Saymaz, yeni başkan Alper Yeğin ile birlikte Sancaktepe Belediyesi'ni gezdiğini söyleyerek, İstanbul en fakir ilçesinde yer alan belediyenin her yerinden lüks, ihtişam ve israf aktığını söyledi.

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İsmail Saymaz: Sancaktepe belediye binası yavru Beştepe misali, her köşesinden lüks, ihtişam ve israf akıyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "jakuzi" tartışmasıyla gündeme gelen AKP'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'ni yeni başkan Alper Yeğin'le gezdiğini belirterek, "Belediye binası yavru Beştepe misali. Sancaktepe, İstanbul’un en fakir ilçelerinden biri olduğu halde belediyenin her köşesinden lüks, ihtişam ve israf akıyor. Hizmetin gerektirdiği ölçülerin fersah fersah uzağında bir bina bu. Önce herkesin merak ettiği soruya yanıt vereyim. Binada jakuzi yok. Fakat jakuzi dışında her şey var" diye yazdı.

Başkanlık katında iki adet lüks duşakabin, sekiz başkan yardımcısının odasına duş ve tuvalet konduğunu kaydeden Saymaz, "Bir özel kalem görev yaptığı halde iki özel kalem odası var. Özel kaleme bağlı 16 çalışan görev yapıyor. Çalışanlar üç odada oturuyor. Başkanlık makamında mutfak, iki yemek salonu ve iki toplantı salonu bulunuyor. İki büyük bekleme salonu var. Salonlardan biri öyle geniş ki içinde şark köşesi oluşturulmuş" ifadelerini kullandı.

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