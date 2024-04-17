AKP'de ikinci ıstakoz vakası: Lüks tatilini paylaştı

Şebnem Bursalı’nın Monaco’da yediği ıstakozun tartışması bitmeden AKP’den ikinci bir ıstakoz vakası geldi.

Son seçimde CHP’nin kazandığı Ankara Mamak Belediye Meclis üyesi AKP’li Salih Kahraman, tatil için gittiği Antalya’da kaldığı lüks otelde ıstakoz yedi ve yemek masasının fotoğrafını sosyal medyadan "Balık" notuyla paylaştı.

Kahraman 13 Nisan’daki doğum gününü de Antalya’da kutladı. Kahraman sosyal medyada sert eleştirildi.

NE OLMUŞTU?

Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü'nden paylaştığı ıstakozlu fotoğrafa tepkiler yükselmiş, AKP içinde de sert bir dille eleştirilmişti.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco’da ıstakoz yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz" demişti.