CHP’nin kazandığı belediyelerin borçları açıklandı

CHP, 31 Mart 2024’te düzenlene yerel seçimlerde kazandığı bazı belediyelerin mevcut borçlarını duyurdu. Buna göre Denizli Büyükşehir Belediyesi 11 milyar lira borçla rekor kırarken, Sancaktepe Belediyesi de 2 milyar lira borçla ikinci sırada yer aldı.

Partinin, X (Twitter) hesabında yapılan açıklamaya göre belediyelerin borçları şöyle:

Denizli Büyükşehir Belediyesi: (1 milyon nüfus) 11,1 milyar TL

İstanbul Sancaktepe Belediyesi: (490 bin nüfus) 2 milyar TL

Kütahya Belediyesi: (575 bin nüfus) 1,7 milyar TL

Kilis Belediyesi: (155 bin nüfus) 502 milyon TL

Edirne Keşan Belediyesi: (85 bin nüfus) 483 milyon TL

Antalya Kaş Belediyesi: (65 bin nüfus) 400 milyon TL

İzmir Kiraz Belediyesi: (43 bin nüfus) 332 milyon TL

Kütahya Gediz Belediyesi: (50 bin nüfus) 262 milyon TL

Afyonkarahisar Dinar Belediyesi: (47 bin nüfus) 125 milyon TL

Denizli Tavas Belediyesi: (41 bin nüfus) 61 milyon TL