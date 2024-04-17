CHP’nin kazandığı belediyelerin borçları açıklandı
CHP, 31 Mart’ta kazandığı bazı belediyelerin mevcut borçlarını açıkladı.
CHP, 31 Mart 2024’te düzenlene yerel seçimlerde kazandığı bazı belediyelerin mevcut borçlarını duyurdu. Buna göre Denizli Büyükşehir Belediyesi 11 milyar lira borçla rekor kırarken, Sancaktepe Belediyesi de 2 milyar lira borçla ikinci sırada yer aldı.
Partinin, X (Twitter) hesabında yapılan açıklamaya göre belediyelerin borçları şöyle:
Denizli Büyükşehir Belediyesi: (1 milyon nüfus) 11,1 milyar TL
İstanbul Sancaktepe Belediyesi: (490 bin nüfus) 2 milyar TL
Kütahya Belediyesi: (575 bin nüfus) 1,7 milyar TL
Kilis Belediyesi: (155 bin nüfus) 502 milyon TL
Edirne Keşan Belediyesi: (85 bin nüfus) 483 milyon TL
Antalya Kaş Belediyesi: (65 bin nüfus) 400 milyon TL
İzmir Kiraz Belediyesi: (43 bin nüfus) 332 milyon TL
Kütahya Gediz Belediyesi: (50 bin nüfus) 262 milyon TL
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi: (47 bin nüfus) 125 milyon TL
Denizli Tavas Belediyesi: (41 bin nüfus) 61 milyon TL