Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde isim değişikliği

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP), parti meclis kararıyla isim değişikliğine gitti.

Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde isim değişikliği

Genel Başkanlığını Ahmet Reyiz Yılmaz'ın yaptığı Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) isim değişikliğine gitti.

Ülkede çeşitli değerlerin uzun zamandır aşırı yorulduğu, aşırı derecede yıprandığı ve parti isminin de bu durumdan etkilendiği gerekçesiyle partinin yeni ismi, parti meclis kararıyla Yeni Türkiye Partisi oldu.

YTP Genel Başkanı Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Tarafımdan da uygun görülen bu ismin, ülkemizin içinde bulunduğu şartlara daha uygun olduğu kanaatim neticesinde parti ismi YTP Yeni Türkiye Partisi olarak Yargıtay tarafından onaylanmış ve YSK Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmiştir. Milletimize hayırlı olur inşallah. Seçimlere katılma yeterliliğine sahip olan Yeni Türkiye Partisine yeni katılım ve halkımızın da daha ileri bir teveccühünü bekliyoruz."

Kaynak: İHA

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