Kurmaylar formüllerini anlattı: Erdoğan 'deprem sandığı'na karşı çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından gözler 2023 seçimlerine çevrildi. Depremzedelerin nasıl oy kullanacağı konusu tartışılırken, AKP'li kurmaylar, seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin Tayyip Erdoğan'a formülleri sundu.

Kurmaylar formüllerini anlattı: Erdoğan 'deprem sandığı'na karşı çıktı

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre illerinden zorunlu olarak göç eden depremzedeler için Türkiye’nin diğer illerinde kurulması düşünülen “depremzede sandığı” formülüne AKP’deki bazı hukukçular karşı çıktı.

Hukukçular “böylesi bir durumun diğer yasalara ve anayasaya aykırı bir durum oluşturabileceğini” anlattı. Sunumların ardından Erdoğan’ın, “yasaya aykırılık oluşturacak bir düzenlemeden yana olmadığını” belirterek, “her ilde bir sandık formülünden vazgeçilmesini istediği” ileri sürülüyor. 

AKP’li kurmaylar, “Diğer illere göç eden depremzedelerin milletvekilliği seçimlerinde oy kullanamayacağına” yönelik bir durumun söz konusu olmadığını belirtiyor.

Kurmaylar, şu bilgiyi paylaşıyor:

“Bu durum anayasaya aykırılık içerir ve seçimlerin iptali gibi sonuçlar doğurur. Sonuçta her ile sandık formülü yerine, iller bazında sandıkların kurulmasından yana ağırlıklı bir görüş hâkim. Büyük olasılıkla YSK daha önceden olduğu gibi her ilde, o ilin seçmenine göre sandık kuracak. Oylar, o ilin milletvekilleri arasında D’Hondt sistemine göre sayılacak ve partilere yazılacak. Deprem bölgelerindeki milletvekili sayılarında da bir değişiklik olmayacak.” 

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